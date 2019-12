La Cooperativa Farmacéutica del Litoral donó pañales y ropa a Once Por Todos

Cada vez son más las entidades que se suman a la 15º edición de la jornada solidaria Once Por Todos. Se trata de las once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de nueve localidades entrerrianas.A pocos días del evento que se realizará este domingo en la zona del Puerto de la capital entrerriana, las vecinales, los clubes, los voluntarios, entidades y muchos sectores de la sociedad trabajan en los detalles, de lo que es la muestra de solidaridad más importante de la provincia.La Cooperativa Farmacéutica del Litoral reunió pañales para Once por Todos y este martes, en calle España 138, agradeció a quiénes sumaron su colaboración para la jornada solidaria que se reeditará el domingo próximo.Roxana, en diálogo con, manifestó: "nos hizo precio y en ese precio pudimos sumar entre 300 y 400 pañales más de lo que podíamos llegar a comprar nosotros"."Destacamos la iniciativa de Once por Todos, que cada año que se realiza con muchísimo compromiso con la sociedad", dijo además Roxana, desde la Cooperativa Farmacéutica del Litoral.Manifestó, en tanto que aún se reciben donaciones en el lugar.Por su parte,