Un colectivo terminó contra un local comercial en el centro de Paraná: Imágenes

Según se informó a, en el momento del hecho no pasaba ningún peatón por el lugar, lo que evitó que el incidente pasara a mayores.El chofer indicó a este medio que la unidad "no daba señales" de algún desperfecto. Ninguno de los siete pasajeros que trasladaba padeció heridas.En diálogo con el móvil de, el colectivero dio cuenta de la desesperación que vivió cuando se percató que no podía controlar la unidad, a raíz del desperfecto que presentaba, y había unas 20 personas sobre la vereda esperando otra línea del transporte urbano."Me corrió un escalofrío por todo el cuerpo", describió el hombre al indicar sus sentimientos cuando advirtió que el desperfecto pudo haber generado una tragedia con consecuencias fatales. "Ya no podía controlar el colectivo", manifestó, para reconocer el alivio que significó para él terminar chocando el frente del comercio un par de metros más adelante.