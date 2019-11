"No queremos hacer retención de servicios", dicen municipales nucleados en ATE

Foto 1/2 Foto 2/2

Delegados municipales de ATE debatían este martes los pasos a seguir tras el ofrecimiento de parte de la comuna de un incremento, no remunerativo de 4 por ciento retroactivo a octubre y otro tanto para este mes. "Al ofrecimiento lo declaramos insuficiente porque es en negro y en dos tramos. El 4 por ciento para una categoría inicial, serían 500 pesos", indicó a Elonce TV el dirigente Roberto Alarcón.



Acotó que la idea es "avanzar en la negociación. Sabemos que la municipalidad está en crisis, desfinanciada. El intendente garantizó el pago de sueldos y queremos ver qué ofrecimiento pueden hacer para salir de ese 8 por ciento en negro".



Lamentó que se haya "desaprovechado el tiempo de conciliación y diálogo, porque quedamos estancados".



Interrogado sobre la prestación de servicios, el dirigente señaló que por el momento "no hay ningún plan de lucha, pero seguimos denunciando la falta de herramientas y vehículos. Estuvimos algunos días sin recolección de basura, pero eso venía desde un mes antes. De 37 compactadoras quedan cuatro o cinco. No queremos realizar retención de servicios. Pretendemos que este intendente, antes de irse, haga el mayor esfuerzo para dejar el municipio ordenado, garantizando los pagos de sueldos y con un incremento salarial que no sea en negro", cerró Alarcón.