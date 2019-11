"Que se nos renueven los contratos", exigen autoconvocados frente al municipio

Un grupo de 54 personas autoconvocadas, cuyos contratos no fueron renovados en las reparticiones municipales, mantienen un acampe frente al Palacio Municipal desde el fin de semana."Pedimos disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas, pero no nos queda otra alternativa porque ya hemos intentado por otros medios reclamar por nuestros puestos de trabajo que dieron de baja en estos últimos meses", explicó aLeonardo Cantero, quien se desempeñaba en el Ferrocarril desde hacía un año.

"Queremos seguir trabajando"

Paraná Sigue el corte de tránsito frente al municipio de Paraná

"El funcionario no nos hace caso y el gremio nos dejó desamparados pese a que recibió su cuota gremial de parte de los contratados agremiados", apuntó al tiempo que justificó: "No nos queda otra que manifestarnos para ser escuchados y recibir una respuesta del intendente".Claudio Cabrera, otro de los autoconvocados que prestaba servicio como administrativo en el CIC Humito bajo la órbita de la subsecretaria municipal de Salud, comentó que su contrato venció el 29 de octubre."El subsecretario de Salud me informó que teníamos que cerrar el dispensario hasta nuevo aviso, y que solo nos presentáramos en la subsecretaria municipal de Salud a firmar. A la semana nos dijeron que directamente quedábamos desafectados", indicó, quien hacía siete meses era empleado municipal."Que se nos renueven los contratos, o que el intendente nos reciba y nos de las explicaciones del caso", exigió Cabrera.Otro de los manifestantes, Alejandro Centurión del Registro de Conducir, señaló: "Lamentablemente, pasamos tres días con frio de noche y calor en el día. Pidió disculpas a los vecinos porque es una complicación estar acá pero seguimos por una falsa promesa".