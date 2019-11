Repintaron la estrella amarilla en homenaje a "Maka Taborda"

Silvestre "Maka" Taborda, reconocido jugador de la primera división del Club Peñarol, perdió la vida trágicamente el 18 de noviembre de 2018 en nuestra ciudad. Fue atropellado por un auto al mando de Ulises Truffel, en Avenida Almafuerte y Dean J. Álvarez. El lunes se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento.Este viernes familiares y amigos se acercaron hasta el lugar donde ocurrió su muerte y repintaron la estrella amarilla para recordarlo.Su mamá dijo aque "hace un año me mataron a mi hijo. Estuvimos recordándolo, estamos esperando que se haga justicia. Se elevó la causa a juicio. El responsable lo mató, no fue un accidente. Si no hubiese querido matar a nadie no se sube al auto con tanto alcohol en sangre"."No se durmió, se hubiera quedado en su casa y no me mataba a mi hijo. Ahora anda como si nada en la calle. Un amigo de él y una chica ese día resultaron lesionados y están vivos de milagro, damos gracias a Dios", expresó.Asimismo, indicó que "la memoria de mi hijo siempre estará presente. Le hicimos un santuario, le prendemos velas".Javier, un amigo, señaló que "él era un chico totalmente sano, alegre, lleno de vida. Esto fue algo inesperado, no podemos creer que le pasó a él. Venimos a pedir justicia, si es que existe, porque le arrebataron la vida. Para nosotros es muy doloroso. Conocemos a la familia, estamos todos muy mal"."Estamos desesperanzados de la Justicia. Sabíamos cuál podía ser la sentencia mayor y creo que seis años por matar a una persona es nada. Si hay justicia que se haga valer, que no quede impune, esto le puede pasar a cualquiera. Esto no fue un accidente", agregó.