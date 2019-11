El recuerdo de Maka Taborda, a un año de su muerte

Su familia pide justicia

Quien lo mató pidió "disculpas"

Estrella amarilla y marchas de pedido de justicia

El recuerdo de su club, Peñarol

Silvestre "Maka" Taborda, reconocido jugador de la primera división del Club Peñarol, perdió la vida trágicamente el 18 de noviembre de 2018 en nuestra ciudad. Fue atropellado por un auto al mando de Ulises Truffel, en Avenida Almafuerte y Dean J. Álvarez. Este lunes se cumple el primer aniversario de su fallecimiento.El conductor del vehículo que ocasionó la muerte a Taborda, también ocasionó graves heridas a Karen Acevedo, de 20 años, quien resultó con una quebradura en una de sus piernas, y a Guillermo Martínez, que resultó con una fractura en el tobillo izquierdo y una fisura en el pie derecho.Sobre el día del accidente, fuentes policiales informaron que el Chevrolet Celta de Truffel colisionó a los peatones, perdió el control del rodado y terminó impactando a dos automóviles que estaban estacionados.Ana Molina, su mamá, expresó aque "este asesino (Ulises Truffel) ya tiene que estar entre rejas, con todas las pruebas que hay. Queremos que se haga justicia ya".Y recordó que "el día en que sucedió el hecho, "vino la policía a decirme que uno de mis hijos había tenido un accidente y que estaba en el hospital. Cuando fuimos comprobamos que era Maka"."Asesinó a mi hijo, él iba caminando, estaba parado, estaba atrás de un auto. No fue un accidente vial, fue un asesinato. El chico que lo chocó tenía mucho alcohol en sangre, me lo mató, por eso pido Justicia de una vez por todas". En este sentido resaltó: "No iba en moto, ni en auto, salía de ir a bailar con sus amigos".Su papá, Roberto, acotó: "Se lo extraña mucho, es un dolor muy grande el que siento. Quiero que se haga justicia. Lo siento mucho, no tengo palabras para entender lo que le hicieron".En una entrevista brindada a Códigos el programa que se emite por, Ulises Truffel rompió el silencio en enero de este año y se excusó: "No soy un asesino".Truffel contó a Códigos que durante la jornada anterior al accidente, "había trabajado todo el día. Salí a las 17, fui a lavar el auto. Después estuve en casa de una amiga, me quedé ahí hasta las 6", y según rememoró, "cuando iba por Almafuerte, me dormí".Y continuó: "Yo iba dormido, y dio la casualidad de que este muchacho había salido al boliche Kuva, y lo impacté. Cuando estaba dentro del auto, me gritaban `vos vendés droga, no tenés carnet´". "Nunca vi el fallecido", insistió Truffel.La muerte de jugador de Club Atlético Peñarol, Silvestre "Maka" Taborda, generó una gran conmoción en la comunidad. Hubo movilizaciones en pedido de Justicia, minutos de silencio en las canchas de fútbol previo a los encuentros deportivos y un sinnúmero de muestras de dolor por tan repentina partida.El 28 de noviembre del 2018 familiares, amigos y conocidos se congregaron en Club Peñarol para luego marchar hacia el lugar donde el joven falleció tras ser chocado. Allí pintaron una estrella amarilla para recordarlo.Desde la institución deportiva para la que jugaba, Club Peñarol, escribieron un mensaje para recordarlo este domingo, día en que se cumple el primer aniversario de su fallecimiento,", expresaron.