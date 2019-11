Ayudar hace bien: La Escuela Reula volverá a ser beneficiaria de Once por Todos

De aula a ropero escolar

La comunidad educativa de la escuela Nº 194 "Filiberto Reula" de Paraná volverá a ser beneficiaria de la 15º edición de Once por Todos, la jornada solidaria que impulsa enen beneficio de hospitales, escuelas y ONGs.Es que gracias a las donaciones colectadas el 8 de diciembre en Sala Mayo, la Reula pudo armar su ropero escolar. "Esperamos tener el éxito del año pasado porque gracias a eso pudimos ayudar a muchas familias", resaltó ala directora de la institución educativa, Susana Balduzzi."Esta escuela se encuentra ubicada en un barrio con muchas necesidades, sobre todo en invierno en lo relacionado a indumentaria para los chicos, zapatillas, medias y guardapolvos", comunicó.Por su parte, la bibliotecaria y coordinadora del ropero escolar, Estela Montero, detalló: "Gracias a la colaboración de todos los docentes pudimos armar el roperito y ayudar a muchísimas familias que tienen necesidades, sobre todo ahora cuando vienen los tiempos lluviosos porque los chicos vienen con las medias y zapatillas mojadas"."Necesitamos de la colaboración de todos los vecinos", encomendó."Si no lo usas, donalo. Otros lo necesitan", ese fue el slogan con el que la comunidad educativa impulsó el ropero escolar, el que fue establecido en una de las aulas de la escuela ubicada sobre calle Leopoldo Herrera 1900.Las prendas fueron ordenadas por temporada y por talles. "Trabajamos en equipo y así proveímos a los alumnos de medias y zapatillas, también colaboramos con el comedor con la mercadería que nos donaron, con gracias a eso subsistimos", aseguró la bibliotecaria.Respecto del funcionamiento, Montero comentó que "las familias nos dicen cuáles son sus necesidades y ellos eligen lo que necesitan"."Es ayudar al otro, al compañero. Porque si a mí me quedó chico un par de zapatillas, lo traigo a la escuela para quien lo necesite. Lo mismo con una remera o el guardapolvo", explicó la coordinadora del ropero escolar de la Reula.