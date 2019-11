Video: Se realiza en Paraná un campamento para niños y adolescentes con diabetes

Cincuenta chicos de toda la provincia participan de la 25° edición del Campamento Anual Educativo-Recreativo para niños y adolescentes con diabetes tipo 1. El principal objetivo es impulsar en ellos la educación diabetológica para que aprendan a inyectarse insulina y controlarse la glucemia.



El Campamento Anual Educativo-Recreativo para niños y adolescentes con diabetes tipo 1 cumple su 25° aniversario. La actividad es organizada por el servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, junto al comité de Diabetes en Pediatría de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) y la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de Salud de Entre Ríos.



"Es fundamental la educación diabetológica. Hay que tener en cuenta que todo esto es un mundo nuevo para los chicos, se tienen que inyectar insulina, tiene que contar la cantidad de hidratos de carbono que consumen, se tienen que sacar una gotita de sangre y evaluar su nivel de glucemia. Y en base a eso se decide el tratamiento día a día", mencionó a Elonce TV, la doctora Ángela Figueroa Sobrero, jefa del servicio de Endocrinología, diabetes y nutrición del hospital San Roque.



De la misma manera afirmó: "Les digo a las mamás que no hay ninguna razón normal para que un chico baje tres, cuatro, cinco y hasta ocho kilos en una semana. Me tiene que preocupar si mi hijo toma mucho líquido, orina mucho y baja de peso".



Elonce TV conoció la experiencia de los niños, de vivir con diabetes tipo 1.