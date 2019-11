Ayudar hace bien: La escuela "Santa Rafaela María" se suma a Once por Todos

La comunidad educativa de la escuela privada "Santa Rafaela María" se suma a la 15º edición de la jornada solidaria de Once por Todos que se realiza cada 8 de diciembre en beneficio de hospitales, escuelas y ONGs."Otra vez nos sumamos a Once por Todos y lo hacemos desde donde podemos, de las voluntades, porque no es dar lo que a uno le sobra, sino, dar lo que uno tiene, e incentivar a los niños sobre esto", valoró ala directora Cecilia Cáceres.Resaltó también el "compromiso y la empatía, el ponerse en el lugar del otro que sufre y lo necesita, porque nosotros podemos y debemos dar una mano ya que es lo que nos corresponde".Desde la institución, la directa destacó que "el mensaje es para que los alumnos, para que puedan hacer de mensajeros y llevar este pedido a sus familias".En la oportunidad, recordó a comienzo de año, los alumnos de Nivel Inicial donaron alimentos, juguetes y ropa a los niños del Hogar Ángeles Custodios," para poder ir haciendo camino en la solidaridad desde pequeños y solidarizarnos con las necesidades de los demás, sea cual sea, como escuela católica".