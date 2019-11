Suoyem preocupado por la no renovación de contratos en el municipio de Paraná

Paraná Desde el domingo a la noche no habrá recolección de residuos en la ciudad

El secretario de Finanzas del SUOYEM, Fernando García, manifestó su "preocupación" apor la no renovación de una importante cantidad de contratos. Lo hizo en el marco del anuncio de una retención de servicios, a partir de este domingo, a la que convocó el sindicato que nuclea a los municipales."El Ejecutivo, a través de Solari y Rolandelli, nos anotició que no iba a haber renovación de contratos para el mes siguiente, siendo que en paritarias anteriores y ante la secretaría provincial de Trabajo hubo una expresión del Ejecutivo respecto a que, hasta fin de año, los contratos continuaban hasta que terminara la gestión", explicó García.En la oportunidad, García reveló que son "hasta 1.400 contratos, divididos entre los de obras y los de servicios".García advirtió a este medio que "ya cayó el 80%" de esos contratos. Y en ese sentido, apuntó: "El Ejecutivo estaba notificando a contratos políticos".que los funcionarios municipales aseguraron que la imposibilidad de renovación de contratos se debía a una advertencia del Tribunal de Cuentas y a la posterior presentación judicial que impediría a la actual gestión realizar actos administrativos dada la falta de previsiones presupuestarias para ello.Ante la situación, el secretario de Finanzas del SUOYEM adelantó que se solicitó al Ejecutivo municipal que, "sino había plata para pagarnos a nosotros, que tomen una medida que responda a la necesidad del empleado municipal".Desde el sindicato que nuclea a los municipales se convocó a una retención de servicios a partir de este domingo. En ese sentido, García aclaró que "a partir de la medida de fuerza, a los compañeros les pedimos que vayan igual a las reparticiones, porque están prestando servicio, y que no abandonen el trabajo hasta que esta medida de fuerza retrotraiga la decisión del Ejecutivo".