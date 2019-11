Desde el domingo a la noche no habrá recolección de residuos en la ciudad

Paraná Suoyem preocupado por la no renovación de contratos en el municipio de Paraná

El secretario general del SUOYEM, Jorge Brocado, comunicó aque "en asamblea se decidió que, y continuará así hasta que tengamos respuestas a los reclamos que hacemos desde agosto". De acuerdo a lo que aclaró,Consultado a Brocado sobre las cuestiones que reclama el sindicato que nuclea a los municipales, éste explicó: "Una paritaria que sigue abierta, tuvimos el compromiso de cerrarla en octubre pero no se cumplió la palabra e incluso teníamos que haber percibido con los haberes de octubre un 4% correspondiente a septiembre, el que no se acreditó".De acuerdo a lo que comentó, tras una reunión con Solari y Rolandelli, se les informó queese porcentaje de aumento.También apuntó a "la caída de los contratos, vehículos, camiones, herramientas y elementos de seguridad con los que los trabajadores no cuentan para para brindar el servicio que corresponde en limpieza y recolección de residuos"."La flota está prácticamente desmantelada. Las unidades no se arreglan y la recolección está siempre a medio terminar porque los trabajadores no dan abasto con los volcadores que había, y si se van rompiendo a los camiones, tampoco los arreglan", evidenció Brocado, al tiempo que aseguró: "La recolección se está haciendo a pulmón".. Lo que reclamamos es justo, hay un acta acuerdo firmada en la secretaría de Trabajo, la cual no se respetó, ni el aumento salarial, ni el tema de los contratados", argumentó el sindicalista.