Hallazgo en peces: "No es que estemos ingiriendo plástico al consumir pescado"

que pueden haber sido ingeridos a través del agua, del sedimento o de otros peces usados como alimentos.Así se desprende de una investigación que desde hace un tiempo llevan adelante científicos del Instituto Nacional de Limnología (Conicet/UNL) liderados por el biólogo Martín Blettler (del laboratorio de Hidro-ecología del Inali) en colaboración con la Universidad francesa de Tours.El tipo de material más frecuente que apareció fueron fibras provenientes fundamentalmente, suponen los investigadores, de prendas de vestir que pasaron por el lavarropas y dejaron su rastro de microplásticos en el agua que se va con el lavado.", afirmó a, Blettler."Esto trae repercusiones ecológicas, desde que no están usando elementos naturales para su alimentación sino que están utilizando estos residuos plásticos con los consecuentes daños a nivel ambiental, entre lo que podemos mencionar los cambios de temperatura en el nido, es decir la capacidad aislante que tiene el plástico está muy por debajo de los elementos naturalmente utilizados y muchos enredos que ocurren en forma accidental que pueden terminar incluso con las vidas de estos ejemplares", puso de manifiesto.En tanto, apuntó que los hallazgos de microplásticos en peces se dieron en el tracto digestivo de los mismos. "Normalmente el tracto digestivo se remueve a la hora de consumir el pescado. Esto no quiere decir que cuando una persona ingiere peces, esté comiendo esas micro partículas", resaltó.Enseguida Blettler afirmó: "No estamos diciendo que estas micro partículas no pueden llegar a traspasar las pareces del tracto intestinal y trasladarse hacia el músculo, pero no es lo que hemos encontrado, y no es tampoco lo que estamos estudiando".En el mismo sentido, eSin dudas ciertas funciones vitales del pez pueden verse afectadas, puede ser esto en detrimento de su población, pero para llevar tranquilidad, no quiere decir que estemos ingiriendo plástico al ingerir pescado".