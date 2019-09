Romeo Pisano: "Dicen que es la carrera más importante del año"

Video: Pisano sobre la despedida del Gurí: "Es la carrera más importante del año"

En el Club de Volantes Entrerrianos se llevó a cabo una nueva fecha del TC, pero esta vez con una particularidad: será la despedida de Omar "Gurí" Martínez.



El presidente de la entidad, Romeo Pisano, expresó a Elonce TV que "es una carrera que nosotros habíamos escuchado en distintos eventos. No esperábamos tanta gente. El TC es convocante pero en esta oportunidad no quedaron más entradas para boxes y demás. Intentamos de que todo funciones de la mejor manera".



"Comparativamente con otros eventos de otros autódromos dicen que es la carrera más importante del año. No queremos que otros autódromos se ofendan, pero es lo que nos dice la gente, lo que dicen las fotos", indicó.



Asimismo, dijo que "hace 22 años que viene a correr ininterrumpidamente el Turismo Carretera. Esto es como un municipio, en estos cuatro días nos transformamos en intendente, en de todo, porque tenemos que tener servicio sanitario, Bomberos y otros. Es una ciudad en miniatura estos días". Elonce.com