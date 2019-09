Por una falla en el engranaje sigue sin funcionar el tren a Colonia Avellaneda

Este martes por la mañana, el tren que une la capital entrerriana con Colonia Avellaneda quedó fuera de servicio "hasta nuevo aviso".Consultado al respecto, Sergio Portela, responsable de la formación, indicó aque "el problema surge de una falla de material que no tenía las especificaciones técnicas y falló en la parte de engranaje donde mueve la rueda, comúnmente llamado diferencial".La empresa está haciendo las gestiones necesarias con el proveedor, "y mientras tanto vamos a tener el tren suspendido, tratado de solucionarlo lo más antes posible. Tenemos un par de repuestos pero no queremos caer en la misma situación, por lo que vamos a analizar que esos materiales estén en buena calidad, que no sean de fatiga o de falla material, para realizar el arreglo y no tener complicaciones", explicó.En tal sentido, recordó que la rotura se produjo ayer en el servicio de las 9 horas. "Cuando personal técnico revisó el inconveniente, inspeccionaron los engranajes y así se vieron las fallas técnicas. Se trata de un repuesto que por el esfuerzo que tiene necesita un tratado térmico distinto que aparentemente éste no lo tenía"."Esta semana tendría que estar llegando o ver cómo podemos salir del paso. Estamos trabajando a destajo y contrarreloj y apenas tengamos el tren listo salimos con el servicio", indicó.Por otra parte, Portela aclaró que esta nueva falla no está relacionada con el inconveniente de la semana pasada, cuando el tren registró "un problema electrónico en la parte de arriba, ahora es en la parte de abajo, de las ruedas"."El material se fatigó y no duró lo que tenía que haber durado y cuando lo analizamos vimos que no tenía el tratamiento térmico que tiene que tener un engranaje de calidad", remarcó.El tren que presta el servicio Paraná - Colonia Avellaneda y viceversa, es muy demandado. "El teléfono suena cada dos minutos, la gente pregunta y está ansiosa para que vuelva el servicio, igual que nosotros, pero se nos escapa de las manos y estamos tratando de hacer todo lo posible para ver si podemos solucionarlo con los repuestos que tenemos", dijo finalmente Portela.