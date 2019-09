Colectivos: El posible descuento de 15 días de paro "agravaría el conflicto"

El secretario gremial de UTA, Sergio Groh, señaló aque por el momento no tienen novedades en cuanto al pago de haberes de agosto a los choferes del transporte público., manifestó el dirigente, quien confirmó que "estamos en conflicto con la empresa" por el descuento de los días de julio.Lo que agravaría todavía más la situación es. "Esto es mucho más grave. A esto lo vamos a reclamar, porque estamos a derecho., por lo que hasta que no se les pague a los trabajadores el conflicto va a seguir. No sabemos de qué forma. Vamos a acudir a la buena voluntad de las empresas para resolverlo de la mejor manera posible", enfatizó el referente de UTA.Consideró que "la solución de fondo tiene que venir de la Nación que en parte ha provocado todo esto, desde el momento en que ha sacado los subsidios".. "Estamos abiertos al diálogo y esperamos que la empresa diga qué va a abonar, porque, porque no es un número, sino que depende del salario y es el sustento de su familia"."La obligación de la empresa es pagar mañana el sueldo. Si no lo hace, este conflicto va por mal camino. En vez de acercarnos a resolver la situación nos estaríamos alejando", insistió.Finalmente, adelantó que mañana habrá asambleas para trasladarles a los colectiveros lo que les manifieste la empresa en la reunión que tenían prevista para este miércoles a mediodía. "Allí se definirán los pasos a seguir", expresó.Finalmente, reconoció que "hay temor a despidos y suspensiones, pero si la empresa sigue sosteniendo su negativa, estaremos cada vez más lejos de resolver el tema".