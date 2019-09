Colectivos: Comienzan las reuniones en busca de evitar un nuevo paro de UTA

Reuniones

Conflicto latente

Día clave para el transporte. Entre hoy y mañana, debe definirse si se concreta un nuevo paro de transporte urbano de pasajeros en Paraná. Mañana, cuarto día hábil del mes, deberán abonarse a los trabajadores los salarios correspondientes a agosto. Hubo en ese mes, 15 días sin que los colectivos circularan por las calles de la capital entrerriana.Las empresas Mariano Moreno y Ersa sostienen que "día no trabajado es día descontado", algo que ha sido rechazado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). De hecho, cuando el gremio decidió levantar la protesta el martes 20 de agosto (tras percibir aumento de sueldo y viático y medio aguinaldo), quedaron en el marco de una negociación los recortes aplicados por cuatro días de paro.Por ese motivo se firmó un acta en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, que habilitó una instancia de negociación entre la concesionaria Buses Paraná y la UTA, que hasta ayer, no tuvo ningún avance. En ese marco fueron citadas hoy las partes, a las 12, para intentar acercar las partes que se mantienen firmes en sus posturas.La UTA sostiene que el paro fue legítimo porque se reclamaba por el incumplimiento de la cancelación del medio aguinaldo.Las empresas, por su parte, sostienen que durante el tiempo que no circularon los colectivos dejaron de recaudar 20 millones de pesos. Es decir, que durante agosto solo recaudaron 20 millones de pesos por medio mes.Para la reunión de hoy no fue convocado el gobierno municipal de Paraná, ya que la discusión está centrada en un aspecto de carácter gremial, como son los días descontados.Ocurre que de lo que pueda resolverse sobre esa discusión dependerá la continuidad o no del servicio de colectivos en los próximos días.Según estiman, es poco probable que en este escenario de escasa recaudación propia y de recursos sin incrementos, las empresas cuenten con la totalidad del dinero que requiere abonar los salarios con el ya incorporado aumento del 20%, supoEn esa encrucijada entre las partes, hay dos herramientas legales que podrían permitir aplazar por unos días la posibilidad de un paro (como el dictado de la conciliación obligatoria), o dar curso al nuevo planteo presentado semanas atrás por las empresas para reclamar por la aceptación del Procedimiento Preventivo de Crisis.