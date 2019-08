Repararon caño de agua y el suministro comenzaría a volver paulatinamente

Cuadrillas de Obras Sanitarias y dos maquinarias retroexcavadoras trabajaron hasta las 19 de este martes en la reparación de un caño maestro ubicado sobre calle Rondeau y Avenida Uranga, en Paraná.que "terminamos los trabajos, comenzó a bombear y ya estamos con presión en la cañería".Daniel Movio, por su parte, dijo que "el domingo por la mañana apareció la pérdida y no comenzamos con la reparación de manera inmediata. El sábado hubo problemas eléctricos y en Obras Sanitarias tuvimos inconvenientes, muchos barrios se quedaron sin agua. No quisimos hacerlo el lunes para no reiterar el corte de agua y hoy vimos que la situación se agravó, así que en la mañana comenzamos las tareas que ya finalizamos".La reparación se realizó sobre una cañería de 750mm que transporta el agua desde la Planta Potabilizadora Echeverría hasta cisterna de Planta Ramírez y Centro Distribuidor Ejército."A este caño lo reparamos en marzo y sospechábamos que podía ser alguna de las juntas que habíamos utilizado en su momento, pero no fue así. Era una fisura en el caño que va a posteriori para el lado del centro. Calculamos que por las excavaciones, por los movimientos de suelo que hemos hecho, el mismo tránsito vehicular que es bastante fluído por la autopista, puede ser que haya provocado la rotura. No fue tan grave y eso nos facilitó la tarea", dijo.Asimismo, señaló que "tenemos que recuperar la altura en el Centro de Distribución Ramírez para así empezar a reforzar el bombeo, que no se paró del todo. Vamos a bombear toda la noche para que en la madrugada se restablezcan todos los servicios que fueron afectados. Garantizamos que a las 22 horas llegará el agua a los lugares más altos. Queremos aclarar que es mentira la versión que circuló de que íbamos a cortar el agua hasta el viernes"."El caño se ha roto en varias oportunidades. La primera tuvo que ver con los trabajos que se hicieron en la zona de la Escuela de Policía y se fue deteriorando", indicó.