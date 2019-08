El Ventilador: colectivos, tarifazo y emergencia

Desde hace un largo tiempo, especialmente desde el cambio en las políticas de subsidios por parte del Gobierno Nacional, el transporte público en la capital provincial se transformó y tomó un problemático camino de crisis.



Y, mientras actualmente se analiza y debate el aumento que indefectiblemente sufrirá el boleto, se conoció una nueva noticia que despertó más polémica e incluso alarma por parte de algunos sectores: "El Departamento Ejecutivo de la ciudad de Paraná se prepara para declarar el estado de emergencia del transporte público en la ciudad."



Pero... ¿qué significa concretamente un "estado de emergencia" y qué implica para el servicio y los usuarios?



Hace unos días, y teniendo en cuenta que el tema involucra no sólo a la capital provincial sino a toda su área metropolitana, el intendente Sergio Varisco convocó a sus pares de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda. ¿Que surgió de esa reunión? Se sabe que desde hace tiempo la empresa concesionaria reclama a la Municipalidad una deuda millonaria. Deuda que la propia Comuna desconoce. Y los empresarios afirman que, en este marco, no creen poder cumplir con los salarios de julio, lo cual podría derivar en un nuevo paro de colectivos.



En este contexto, ¿qué solución temporal aportaría una declaración de emergencia por decreto?



Este conflicto lleva un largo tiempo y no parece de resolución inmediata. Son varias las partes involucradas, los aspectos legales y los intereses.

Y, teniendo en cuenta que estamos a 4 meses de tener nuevas autoridades en el Ejecutivo Municipal y demás áreas, vale preguntarse...

¿Qué postura y conocimiento tienen sobre el tema el intendente electo, concejales y nuevas autoridades que estarán al frente del Municipio a partir de diciembre? Nuevo giro en el conflicto A casi un mes del histórico paro de cinco días que realizaran los choferes y empleados de la empresa concesionaria, en reclamo de sus aguinaldos, ahora el conflicto toma un nuevo giro.



Mientras el Ejecutivo municipal analiza declarar la Emergencia en el Transporte, se reunió el Organismo de control y monitoreo para analizar el pedido de la empresa.



¿Cuál? En concreto, Buses Paraná solicitó llevar el boleto a 40 pesos para poder seguir funcionando con todos los servicios y frecuencias.



Pero, luego de análisis de costos y estimaciones, el Organismo determinó válido presentar al Ejecutivo Municipal, para su debate en el Consejo Deliberante, finalmente un boleto de 29 pesos.



Ahora bien, ¿cómo se llegó a la conclusión de este valor como el apropiado y justo para el servicio que se brinda? ¿Qué análisis se realizaron y qué aspectos se tuvieron en cuenta?



Y, si bien aún falta la aprobación por parte de los ediles... ¿se puede afirmar que es casi un hecho este considerable aumento en la tarifa de cada boleto?



¿Qué dice la empresa concesionaria al respecto, teniendo en cuenta que el monto que solicitaban era mucho más alto?



Es sabido que el cambio de políticas en el sistema de subsidios por parte del Gobierno Nacional, afectó de lleno a este y otro tipo de servicios en todo el país.



Ahora bien... ¿es posible pensar en una readecuación de los subsidios actuales de la Nación a las provincias y de éstas a los municipios?