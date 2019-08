El Ventilador: Algunas opiniones sobre el servicio de transporte urbano

Desde hace un largo tiempo, especialmente desde el cambio en las políticas de subsidios por parte del Gobierno Nacional, el transporte público en la capital provincial se transformó y tomó un problemático camino de crisis.Pero... ¿qué significa concretamente un "estado de emergencia" y qué implica para el servicio y los usuarios?-"En este momento algunos choferes se están concentrando en la puerta de Ersa, ya que a la madrugada se llevan 5 unidades más a Corrientes. Están, en silencio, desmantelando la empresa. Aducen que es una orden judicial igual que cuando se llevaron los otros coches el mes pasado".-"¿Por qué antes de hablar del aumento de colectivo no van con las cámaras a los galpones que se están llevando los colectivos?".-"¿Es cierto que el transporte público Colonia Avellaneda, San Benito y Paraná los subsidiaba solamente la Municipalidad de Paraná?".-"Dan vergüenza todos los empresarios y políticos. Ninguno piensa en la gente, ni en el pueblo".-"El único responsable de la situación del transporte en Paraná es el gobierno nacional".-"Quería dar todo mi apoyo al concejal Emiliano Murador. Es muy importante que gente nueva y con proyectos concretos para el bien común nos puedan representar. Saludos para él y para todo el partido que representa".-"Tarifazo, usuarios acostumbrados a ser esclavos, una sociedad toda adormecida con cuentos. El cajero que significa la SUBE, donde nunca se pagan cantidad de pasajes sino que es un barril sin fondo, pues el usuario sólo pone dinero para correr el costo de algunos pasajes. Se paga por adelantado a un servicio que no se presta. Y no se reacciona".- "¿Qué van a saber los políticos del tema si ellos andan en auto? No saben lo que es pisar un colectivo, como andan los colectivos. Ellos sólo se preocupan en robarle a la gente".-"Ersa está vaciando el galpón de Gervasio Méndez y Churruarín. En este momento están sacando las máquinas de la SUBE a 5 unidades".-"Señor defensor del pueblo, más allá del pésimo servicio. Lo que más se reclama es la tarifa".-"¡Aguante Alicia! Si alguien tiene que decirlo es ella. Es una vergüenza lo del transporte".-"Yo desde el cambio de recorridos del 11 tengo 9 cuadras para regresar a mi casa y espero 45 o 60 minutos. Me vengo caminando".-"Se llenaron de plata los empresarios con los subsidios, ponían en papeles a coches que estaban parados en los galpones".-"No es nada que el boleto aumente, el servicio es malo, malooooo, una vergüenza lo que hay que esperar en la parada. Yo consumo el 7 y el 9 y es vergonzoso".-"El concejal y lo que hablan no es verdad. Vivo en calle Churruarín y los colectivos van y vienen llenos. ¿Cuánto te dura pagar entre cuatro un remís o taxi? En tres días te quedás seco".-"Con respecto a lo que dice señora los pasajes son estudiantiles y gratuitos. Creo que nadie se preocupa por los trabajadores del transporte que son sustento de familia y todavía estamos a la espera de cobrar".-"La nación no tiene que financiar, que se encargue la vinculación entre el privado y la ciudad".-"Desde el centro, el 23 tarda dos horas hasta Estación Parera. Es una vergüenza".-"¿Por qué no va preso Varisco que se robó todo y ahora los usuarios tenemos que pagar más el cole?".-"Se están por llevar más colectivos y nadie hace nada. ¡Va a pasar lo que pasó en Santiago del Estero!".-"Vivo en Paraná 14 y la frecuencia del 1 es cada 10 minutos. El que no viaja, no sabe".-"La señora Glauser no representa a nadie, ella estuvo de acuerdo con estos empresarios, ¿dejó de recibir su bolsita de plata? Esos son los empresarios q no tributan acá, y eso avaló la señora Glauser".-"Es una vergüenza todo lo q está pasando. Los choferes trabajando sin que les den respuestas, teniendo una mochila a cargo: la familia".-"Porque no dicen cuando cobraban por los colectivos que tenían parados en la rural".-"Ya se están llevando colectivos nuevos y los cambian por coches viejos".-"La empresa debería irse, no tenemos miedo a que se vayan. Los concejales son corruptos y están a favor del aumento, dicen una cosa y después dan a favor de ERSA. Estos políticos son unos mamarrachos".-"¿Así que el concejal electo Murador de Políticas para la República piensa que hay que sacar los subsidios? ¡Qué desilusión!".-"Esto ya es una vergüenza, porque el municipio no llaman licitación y sanciona a ERSA por tanto incumplimiento, encima somos los usuarios los que tenemos que pagar los aumentos y viajar como ganado y a cualquier hora porque nunca cumplieron con los horarios".-"Soy una jubilada con la mínima y como tal tengo que seguir trabajando. Debo usar colectivo porque paso por zonas peligrosas de Paraná. No sé si me conviene ya seguir trabajando pero tampoco me alcanza lo que cobro. ¿Tendré que dejar de vivir?".-"Señores, piensen en las familias de los trabajadores de lo mal y preocupados que estamos, cansados del manoseo de los empresarios, en vez de enojarse hay que apoyar la lucha".-"Cada vez estamos peor y encima no cobramos un peso, estamos realmente sobreviviendo sin nuestro sueldo. Soy chofer".-"¿Qué puede opinar Donda del transporte público si en la municipalidad de San Benito ni las maquinas funcionan? Son un desastre las calles de todo el pueblo".-"Me indigna y me da tanta bronca la gente ignorante que se queja de las frecuencias y estado de los coches. Se están olvidando que a los choferes no les pagan. ¿Por qué nadie se pone en el lugar del otro? Tienen familias que mantener y los empresarios, políticos y funcionarios se tiran la pelotita de acá para allá. Mucha bronca realmente".-"Soy chofer de ERSA. Es mentira que van a traer coches de Santa Fe. No tienen para ellos, es todo mentira, hay muchos compañeros con mucha necesidad y no pagan. A algunos les cortaron los servicios y no tienen como pagar y otros están en la calle".-"¿Cómo se entiende la crisis de ERSA con los colectivos urbanos? ¿Ya se fijaron la flota de coches 0km de Ersa para Paraná-Santa Fe?".-"Los usuarios nos vemos perjudicados no solo por los paros realizados sino también por el mal servicio que brindan. Y también por la falta de respeto de parte de los choferes a las personas cuando preguntamos por las demoras. Ni hablar que ya cargamos la tarjeta SUBE, por lo tanto la empresa hace uso de nuestro dinero y no así nosotros del servicio. Una vergüenza, nos están estafando".-"No hay quien se haga cargo de las fallas en el transporte. No hay control de nadie y los usuarios somos siempre los perjudicados. Por favor, alguien que haga algo. El monopolio nunca fue bueno".-"El tema del cole es una vergüenza, hoy después de un mes me tomé el cole de la Línea 6 y la unidad es una vergüenza lo destruida y sucia que estaba. Pagamos un boleto caro y para tener un servicio deplorable. Soy empleada de comercio y no puedo sacar obrero y el boleto no se puedes pagar más ¡30 pesos! Esperemos que se pueda solucionar el problema".-"Quería consultarle a la señora Alicia por qué dice que abandonan a los chico en la escuela si ellos pagan 2,90 pesos, el universitario 7,80 pesos y el general es de 29".-"¿Por qué no abren el juego y dejan que alguien que tenga una traffic, preste el servicio por San Benito y Plaza de Mayo? Pueden coordinar y ampliar el servicio ferroviario y que llegue hasta Bajada, diversas estaciones desde donde salgan coles al centro".-"La cantidad de pasajeros baja porque el servicio es horrible. Además de que no nos alcanza para pagar el boleto. Los empleados de comercio no entramos en el boleto obrero. Es verdad la lucha del pobre contra pobre. Gracias Varisco por el aumento por decreto. Que bronca e indignación".-"Sin defender el desgobierno actual, esto de los colectivos es de siempre".-"Les aporto una idea para los que viven en Paraná Campaña. ¿No podría recorrer el tren hasta llegar a la estación en zona urbana de Paraná y que desde ahí salgan colectivos y taxis? Sería más rápido y barato para los usuarios".-"Es una vergüenza. Para poder llegar a trabajar tomo la línea 5, que lo espero y no me lleva porque va lleno. Tomo el 20 que más o menos es cerca de mí trabajo y luego tomo el 5 que me sube porque ahí ya bajaron los pasajeros. Si no, tomo el 20 y después un remis para poder llegar más o menos a horario. Da tristeza ver a la gente agolpada en la parada y que el colectivero tenga que decir "subo hasta donde está la chica de campera roja y después cierro la puerta porque no hay más lugar". Hasta dónde han llegado es jamás pensado".-"Según la empresa hoy se llevan coches por embargo. Es pura mentira señores. Soy chofer de colectivo y a ninguno de los choferes les mostraron la nota judicial. Se tiene que terminar esto, se llevan los coches nuevos y traen coches 2001 de Santa Fe, que ya están fuera de servicio".-"Necesitamos que el gobernador se haga presente en este problema, ya que es el gobernador de esta provincia y la capital tiene este problema serio. Señor Gobernador: haga algo con el transporte".-"Muy bien Alicia Glauser. Felicitaciones por tu lucha sin pausas por un derecho para todos".-"En otros países el tren es el principal medio de transporte. Que el Estado se haga cargo del servicio y fin del tema. Chau colectivo y perdón a los trabajadores, pero la gente como usuario siempre es la que sufre".-"Hay que sacar una licitación para varias empresas, no una sola. Si vienen cinco empresas, por ejemplo, tenemos cinco empleados administrativos, cinco lavadores, cinco mecánicos, etcétera".-"Y el tema de los coches tendrían que cuidarlo también los usuarios, ya que los escriben y son muy sucios en dejar papeles y mucho más".-"No salen al mismo horario. Vas temprano, pero igual llegas tarde porque no pasan al mismo horario que pasó ayer. Con una chica que siempre esperamos el mismo cole nos juntamos, tomamos el remis y lo pagamos a medias para achicar gastos, porque no siempre tenemos para un remis".-"Escuché al contador del SITU decir que los coches tienen que tener sólo 9 años de antigüedad. Soy chofer y les aseguro que hay coches que son 2007 o 2009, como por ejemplo el número 95".-"Yo quiero saber por qué los policías y los inspectores municipales no pagan boleto".-"Soy chofer y hay unidades modelos 2006, con 13 años de antigüedad ¿qué seguridad se le puede brindar a los usuarios con esos coches?".