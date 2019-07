Manos solidarias: Avanza la construcción de la rampa para Ángela

Avanza la construcción de la rampa de acceso para Ángela, la joven de 16 años que sufre de una parálisis y cuadriplejia.registró en la mañana de este viernes, el trabajo de las manos solidarias que se disponían al armado de la losa para el ingreso adaptado a la vivienda de calle Estrada 1400, en barrio Puerto Viejo de Paraná.Se recordará que sus padres, con el único anhelo de ofrecerle una mejor calidad de vida, pusieron a la venta el auto familiar, para poder costear los gastos de la construcción de una habitación con adaptaciones de accesibilidad, además de la rampa."Finalmente llegó el día de la construcción", anunció su papá, Néstor Fabián Acedo, al agradecer el trabajo de vecinos, personal de la Unidad Municipal Nº1 y de Arquitectura."Ángela necesita de la rampa para bajar con su silla de ruedas para ir a la escuela", argumentó aEn la oportunidad, comentó que "después de la rampa se construirán las paredes de los laterales, que harán que la silla no se deslice para los costados y después se seguirá con la pieza".Acedo agradeció "a todos los que colaboraron, a mi ex patrones que enviaron portland, a empleados de una papelera que también donaron portland, a los que pagaron el hormigón para llegar a la rampa"."A Manguila, a los trabajadores municipales, a vecinos de la zona y familiares, a los chicos de Corazones Solidarios que hicieron un bingo", continuó la mamá de Ángela."Es una alegría enorme, y estoy súper agradecido a todos los que vinieron a dar una mano, porque yo solo no lo pudiera haber hecho", comentó el hombre.La mamá agradeció a vecinos y comerciantes que sumaron su granito de arena a los trabajos. "Ya no vamos a depender de nadie para que nos lleve y nos traída, nos alza la nena para llevarla al coche", acotó la mujer.De acuerdo a lo que comunicó, Ángela, "la semana pasada estuvo internada y este viernes regresaba de sus controles médicos, porque además de la microcefalia tiene problemas en sus pulmones".La familia de Ángela sortea un Toyota Corolla XEI año 2008, y el precio del número es de $1500, que se puede pagar en tres cuotas. El premio se sortea 19 octubre por Lotería Nocturna de Entre Ríos (fecha reprogramada a lo que dice el cartón).Los interesados en colaborar con la joven, pueden adquirir su número llamando o enviando un mensaje de texto a los números (0343) 156116828 o 155334271 (teléfonos de los padres).