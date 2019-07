El hospital San Roque recibió 13 sillas de ruedas de una fundación internacional

El hospital materno-infantil San Roque de Paraná recibió este lunes la donación de 13 sillas de ruedas que fueron donadas por Wheelchairs of Hope, la fundación que acordó la entrega para niños con discapacidad motriz inferior."Se trata de cinco sillas para el área de Cuidados Paliativos, dos para traslado de los niños, cuatro que serán distribuidas a los servicios que la dirección del hospital designe, y dos van destinadas al hospital de Federación", explicó a, Marta Volcado de la ONG Cuidar bajo la misma estrella que asiste al área de Cuidados Paliativos del hospital de niños."Los niños estarán gustosos porque debido a sus problemas de salud, necesitan de las sillas para trasladarse", valoró la voluntaria.Por su parte, Diego Dlugovitzky, quien gestionó la entrega de las sillas de parte de la Fundación que dirige Pablo Chami, un argentino radicado en Israel desde donde se importan, destacó el "trabajo de varios meses para tejer redes y por estar vinculados"."En Buenos Aires me presentaron a Pablo Chami de la Fundación Wheelchairs of Hope que fabrica estas sillas y las distribuye en distantes partes del mundo, motivados por gran cantidad de chicos con problemas para moverse y que por no tener recursos para poder adquirir una silla, no pueden ir a la escuela, sociabilizar con otros chicos", explicó Dlugovitzky.Desde la dirección del hospital agradecieron "todo lo que ayude a los chicos internados para que puedan movilizarse y compartir". (Elonce)