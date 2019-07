Tras dos días sin colectivos, choferes restablecen el servicio en Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

Un grupo de choferes de las líneas de servicios públicos de colectivos Paraná convocó para las 18 de este sábado a una nueva asamblea resolutiva en la que, finalmente, se decidió levantar el paro que había sido dispuesto por tiempo indeterminado.



"A partir del primer servicio de este domingo, a las 5.30, se reanuda todo el servicio", confirmó a Elonce TV el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Gro.



Según se informó desde la UTA, un grupo de trabajadores entendió que se debía revisar lo dispuesto en la asamblea del viernes, y de esa manera, redefinir las medidas de fuerza.



Como se sabe, el paro se originó por el no pago del medio aguinaldo y el retraso del abono del mes de junio que se complementó en las últimas horas. Ante eso, es que los choferes habían decidido no salir a cumplir con los servicios, hasta el próximo miércoles.



Con la nueva asamblea realizada en la tarde de esta sábado, es que se dispuso revisar las medidas de fuerza y habilitar el servicio a partir de las 5.30 de este domingo. El comunicado de Buses Paraná Desde las empresas Mariano Moreno y ERSA, asociadas en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Buses Paraná -concesionaria del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad-, se comunicó que "en el día de la fecha las empresas hemos cumplido con el 22% restante del pago de sueldos, que no se había podido abonar hasta la fecha por el incumplimiento del Municipio de Paraná".



"Ante esta situación, que llevó a una medida de fuerza dispuesta por el gremio, en el día de la fecha y con el pago del salario completo, el sindicato levanto la medida de fuerza", indicaron desde Buses Paraná.



A través de un comunicado, desde la firma anunciaron que "existe un compromiso del Municipio de abonar para el miércoles próximo, el 20% de la deuda, lo permitiría abonar el aguinaldo".



Tal compromiso había sido informado por la empresa a los trabajadores.