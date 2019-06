Fiscalía pidió pena condicional para pediatra juzgado por la muerte de una niña

Paraná Pedirán prisión de cumplimiento efectivo para pediatra juzgado por mala praxis

Se desarrollaron los alegatos en el juicio por homicidio culposo que se le sigue al médico pediatra Ricardo Aldao, quien está acusado de haber diagnosticado y medicado mal en cuatro oportunidades a una niña de cinco años, desatendiendo síntomas de meningitis, enfermedad que terminó causándole la muerte días más tarde.La Fiscalía pidió 3 años de prisión condicional para el pediatra jubilado, mientras que la Querella pidió tres años y medio de prisión efectiva.Según la acusación Clara, la nena de 5 años fallecida a causa de una meningitis, no tuvo una adecuada atención en la Guardia del hospital San Roque de Paraná.El caso ocurrió en marzo de 2014 en el San Roque de Paraná cuando sus padres iban y venían entre su casa y la Guardia del nosocomio buscando que ayuden a su hija.La fiscal Mónica Carmona y el querellante Pedro Fontanetto D'Ángelo formularon sus alegatos a la vez que los defensores Ricardo Mulone y Virginia Folmer, pidieron la absolución del médico, publica diarioEn las última etapa de declaración de los testigos, estuvieron ante el juez Cánepa el médico legista, Gustavo Bertozzi; Adriana Bevacqua, médica infectóloga; la jefa de Terapia Intensiva del San Roque en 2014, Alejandra Pedrazzoli.En general, los profesionales hablan que por los síntomas de la nena se hubiese tenido que actuar más rápido. Pero también aclaran que esas manifestaciones se tienen que analizar en un contexto. "Hoy con el diario del lunes es mucho más fácil", dijo Bertozzi para ejemplificar su opinión. En ese sentido dijo que la administración inmediata de medicamentos disminuye la mortalidad de un 50% a un 8%".Clara fue vista por Aldao cuatro veces en una semana, tres de esas atenciones se dieron en menos de 48 horas.Sobre la pericia que ejecutó el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, Bertozzi dijo que acompaña ese dictamen que estuvo a cargo del destacado especialista en pediatría Carlos Hugo Escudero. El mismo sostuvo que la nena tenía síntomas que en su conjunto demuestran al menos la sospecha del padecimiento de meningitis: vómitos, fiebre, dolor de cabeza y somnolencia.En este sentido, se remarcó que el hecho de no haberle practicado la punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo para su análisis en el laboratorio, para detectar la infección, fue una grave negligencia.También dijo que hay una discordancia en la Historia Clínica entre lo que los médicos ven de la nena en la Sala 4 y lo que ponen los médicos de Terapia Intensiva. Igual aclaró que "los cuadros clínicos no vienen con un cartelito de diagnósticos". Paso siguiente señaló cómo son los pasos en una Guardia. "En la Guardia el médico recibe. Y ahí toma decisiones si medica y manda a la casa o interna. Durante una semana no lo ve más, para eso está el servicio de Pediatría".En tanto, declaró Adriana Bevacqua, médica infectóloga. Se refirió a la historia clínica de la nena y a los estudios que se le hicieron: tomografía y punción lumbar. Dijo que el informe que tuvo que hacer no pudo realizarlo completamente porque la firma de Aldao no estaba en ciertos documentos como por ejemplo en los que se receta la medicación. Eso tiene que ver con la medicación que se le dio a la nena. Sostuvo que cefalea, vómitos y fiebre son indicativos de que se podría estar ante una meningitis.Por último se escuchó a la exjefa de Terapia Intensiva del San Roque, María Pedrazoli. La profesional fue la médica que le informó al padre del deceso de la nena. Dijo que se encontró con un papá muy enojado, angustiado porque él sostenía que algo raro había pasado. Ella fue la médica que le sugirió que solicitaran una autopsia, que luego deriva en la denuncia. Ella lo ve en un estado desesperante y explicó que la sugerencia la hizo como una cuestión personal. Sostuvo que cuando ve una cuestión así donde el sistema de Salud presenta una falla o una anomalía y provoca enojo o sospecha, ella recomienda pedir un autopsia, porque ahí se obtiene un diagnóstico definitivo de las causas de la muerte. Ella considera que es un derecho de los padres. También dijo que la meningitis hay que verla en contexto, como edad, peso y otras variables.Aclaró que, como dice en los informes, la meningitis subaguda se presenta solapada, no se ve claramente. Todo lo que se hizo habría estado bien porque no se estaba claramente ante un cuadro de meningitis.