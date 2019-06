Pedirán prisión de cumplimiento efectivo para pediatra juzgado por mala praxis

Paraná Juzgarán a un pediatra por la muerte de una niña

El pediatra Ricardo Aldao, comenzó a ser juzgado en Paraná por la muerte de una niña de cinco años ocurrida en el hospital materno infantil San Roque de Paraná.Se llega a esta instancia tras "un largo proceso de más de cinco años", dijo ael abogado querellante, Pedro Fontanetto D'Ángelo. Argumentó que "se ha obrado de manera negligente de parte del médico de Guardia del Hospital San Roque. Se llegó a una muerte que se pudo haber evitado y es eso lo que vamos a intentar de probar junto con la Fiscalía".Asimismo, adelantó a este medio que solicitarán "prisión de cumplimiento efectivo. Creo que tenemos los convincentes para lograr una condena y que se haga justicia por Clara", recalcó.Acotó que Aldao "está jubilado desde hace poco, pero iremos a fondo porque creemos que la impericia estuvo en su momento y que no se evitó lo que pudo evitarse".Por otra parte, ratificó que "la causa se archivó en primer momento. La Fiscalía en un comienzo estuvo equivocada, planteando una pericia desde la internación, cuando la mala praxis estuvo en el momento de atención de la guardia, donde se debió diagnosticar, medicar y prevenir, lo cual no se hizo correctamente".Según la acusación, que se sostiene en pruebas, testimonios y, sobre todo, en la pericia de un médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Aldao debió haber detectado la meningitis que padecía la nena. En cambio, las cuatro veces que sus padres la llevaron al nosocomio, la envió a su casa mal diagnosticada y peor medicada.El sistema judicial también está cuestionado, que se había archivado la causa sin haberse investigado a fondo, situación que se revirtió porque los padres de la víctima reclamaron que se les explique por qué murió su hija.El calvario de la familia comenzó el 4 de marzo de 2014, cuando los padres de la nena (un pintor y una empleada) fueron por primera vez al hospital de niños, porque la nena se sentía mal. Entre esa fecha y el 10 de marzo, acudieron unas cuatro veces más a la Guardia. En todas las ocasiones fueron atendidos por Ricardo Aldao, quien nunca acertó con el diagnóstico."Es una alergia", les decía una vez, y enviaba a la paciente a su casa con algún remedio. "Es angina", indicaba luego y prescribía antibióticos. La última vez, el padre presionó al pediatra para que internara a su hija y la analizaran como correspondía para saber qué tenía y cómo tratarla.De este modo, la nena quedó casi de inmediato en la Terapia Intensiva. Allí los médicos constataron que padecía meningitis en un estado avanzado. En el breve lapso de tres días, la paciente quedó con muerte cerebral y luego murió.Antes del fallecimiento hicieron la denuncia en la Fiscalía por el consejo de la médica anónima. Un par de meses después, la fiscal Laura Catáneo pidió al Juzgado el archivo de la causa por no haber indicios de una mala praxis. Los padres no encontraban consuelo. Por esto, se constituyeron como querellantes en la causa con Fontanetto D'Ángelo y pidieron la reapertura de la misma.Lo que el abogado cuestionó en ese momento fue que la investigación sobre el accionar médico se había limitado a lo sucedido desde la internación, cuando la asistencia en el hospital había comenzado antes, en la Guardia.El informe del Departamento Médico Forense de Concepción del Uruguay sobre las causas de la muerte, dejaba mucho que desear (lógicamente desincriminaban a sus colegas).