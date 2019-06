Reclamo de colectiveros: Así es el precario parador en una de las cabeceras

Los choferes del transporte urbano de pasajeros, nucleados en UTA Entre Ríos, realizan este martes una retención de servicios de cuatro horas, en reclamo de mejores condiciones laborales.Además de la ropa de trabajo y mejores condiciones de las unidades, los colectiveros solicitan un parador con baños, un lugar donde poder descansar durante los 15 minutos que les corresponden de acuerdo al convenio laboral del sector."No pedimos lujos, sino, una sala de descanso con baños; un lugar donde los trabajadores tengan un espacio para descansar y hacer sus necesidades fisiológicas", argumentó el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler.fue hasta el parador que los choferes de la Línea 7 tienen frente a la plaza del barrio Anacleto Medina, donde finalizan su recorrido habitual.Según pudo saber, el espacio cuenta con un escusado -no un inodoro- y la luz eléctrica le es provista por el centro de salud aledaño."Dentro de todo, esta parada de descanso no es una de las peores, porque aquí, por lo menos, tenemos un techo, algo para resguardarnos si llueve, si hace frío durante los 15 minutos que estamos en las paradas, porque en otras, este espacio no existe", reveló uno de los choferes aCuando se les consultó a los usuarios del servicio de transporte urbano su parecer respecto al reclamo de los choferes, un joven comentó: "Por un lado, el reclamo está bien, pero por el otro perjudican a los usuarios"."Es un trabajo y tienen que pelear por lo que les corresponde. Son reclamos que son para el bien de ellos, aunque perjudiquen a los que chicos que van a la escuela y a los que vamos a trabajar", coincidió otro.Otra usuaria se quejó por las demoras en las frecuencias de las unidades."Se demoran mucho en salir", apuntó otra vecina.