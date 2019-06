En Paraná habrá una nueva marcha pidiendo "Ni Una Menos"

Este lunes 3 de junio se realizará en el país la quinta edición del Ni Una Menos, para exigir el cese de los femicidios y de todo tipo de violencia hacia las mujeres · En la capital entrerriana habrá una concentración a las 17 horas en la Plaza 1º de Mayo y luego una marcha hacia Tribunales.



Las acciones en Paraná son organizadas por la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. "Vamos a reclamar al Estado y a toda la sociedad que Ni Una Menos sea una realidad. Y para ello es necesario que se comprenda que sin nosotras no hay democracia, justicia social ni ejercicio de los derechos humanos", expresó María Elena Ale, integrante de la Asamblea.



Ale remarcó que este lunes exigirán "políticas con perspectiva de género en los tres poderes del Estado". En ese sentido, cuestionó que "aún hoy la Policía desestima numerosas denuncias de mujeres, lesbianas, travestis y trans, y muchas veces no aplican el protocolo de actuación ante las denuncias por desaparición". En tanto que "jueces y fiscales demoran en dar respuestas y tratamiento a los casos de violencia machista", señaló a APF.



También demandarán que se declare la emergencia en violencia de género "con asignación de recursos y personal, para que pueda aplicarse en forma efectiva"; y que "se desarrollen políticas de contención a las víctimas de violencia, para que les permita puedan seguir con sus vidas".



Otro punto que resaltó Ale es la necesidad de erradicar los abortos inseguros. "No puede haber Ni Una Menos si las mujeres y personas gestantes seguimos obligadas a abortar en la clandestinidad, y si sigue habiendo presas y muertas por abortar", lamentó.



"Tampoco lo habrá si todos los días desaparece una mujer, lesbiana, trans o travesti", remarcó además y mencionó los datos del Observatorio de Violencias de Género "Ahora sí que nos ven", que registró "133 asesinatos de mujeres y 30 travesticidios en Argentina en lo que va de 2019", detalló por último.