Denuncian que uniformados agredieron a joven y la Policía dio su versión: Video

La publicación de un video en las redes sociales,Un joven identificado como Maxi Monzon, denunció en las redes sociales, que un grupo de policías, lo discriminaron por ser homosexual, lo agredieron y dañaron su ropa al identificarlo en la esquina de Avenida Ramírez y López y Planes, frente al edificio de Vialidad Provincial."Miren lo que me hicieron por venir a buscar un pincher (perro) que anda perdido en Avenida Ramírez. Me pegaron por andar queriendo agarrar el

¿Por ser homosexual?

La versión policial

"Simple identificación"

"No fue demorado"

Tras hacer la publicación,y agregó que "hice la denuncia y hay cámaras en Ramírez. Así que hay más pruebas de que no estoy diciendo mentiras", remarcó ante los cuestionamientos en las redes sociales."Me quedo bien tranquilo porque hay cámaras por todos lados ahí. Y veremos quién miente.n.El segundo jefe de Comisaría Segunda, comisario Sebastián Villamonte, se refirió a la denuncia y dio su versión de lo sucedido en la madrugada del martes pasado. "Junto al personal del 911, se procedió a la identificación de un sujeto que tenía similares características al que se estaba buscando por un ilícito en la zona", recordó el funcionario policial que dialogó con"Tras solicitarle los datos y ser corroborados por nuestro sistema, continuó con lo que estaba haciendo", dijo el segundo jefe de Comisaría Segunda a Elonce y se refirió al supuesto forcejeo con Maxi Monzón.Asimismo, el funcionario policial aclaró a Elonce que Monzón "no fue demorado, después de corroborar que no tiene relación con el ilícito que se investiga, se deja continuar por la vía pública. Pero se entiende que cualquier persona, puede llegar a sorprenderse o asustarse,