El intendente, Sergio Varisco, reinauguró el Anfiteatro Héctor Santángelo. Previo a brindar un discurso, descubrió una placa alusiva.



En ese sentido, explicó a Elonce TV que "como paranaenses merecemos algunas reflexiones. En primer lugar, tenemos que hablar de la vecindad, de la territorialidad, de que con luces y sombras el municipio está en toda la ciudad. En segundo lugar, es necesario hablar de construcción, de obras, de servicios y fundamentalmente de las tareas que desde el ´83 lleva adelante el municipio".



"Destacamos la diversidad sexual, las cuestiones de género, la lucha contra la violencia hacia la mujer, el cuidado de los animales domésticos, el deporte, la salud, la cultura, el turismo y hasta la seguridad, aunque no nos corresponda. El municipio está en todos los temas, también aquellos que son de la casa hacia adentro, donde cada familia tiene necesidades y necesita de la solidaridad del municipio", indicó.



Asimismo, manifestó que "en tercer lugar sabemos que en la democracia es el primer escalón la municipalidad y cada vecino de Paraná tiene derecho a pedir y reclamar. Esto no se repite en otros estados, pero sí ocurre en Paraná. Tiene razón el vecino en pedir más, porque siempre hay muchas cosas para hacer, pero nunca se ha hecho tanto como ahora y estamos mucho mejor que cuando comenzamos".



Sobre el anfiteatro, dijo que "a esta refacción nos la debíamos hace mucho tiempo. Esta joya del país fue inaugurada en el ´85 y lleva el nombre de Héctor Santángelo, el pionero de nuestro teatro, de nuestra arte, de nuestra cultura. Este anfiteatro había quedado en desuso y es muy importante. Se hizo la estabilización de la barranca, se crearon nuevos sanitarios, se hizo el arenado, el nuevo escenario".



"Cuando el Teatro Municipal no daba abasto para todas las ponencias culturales que existían, empezó esta idea. Primero fue el anfiteatro, luego el Centro Cultural Juan L. Ortiz, luego el Centro Experimental Gloria Montoya. El Teatro también fue refaccionado porque estuvo a punto de ser clausurado porque se llovía. Hay mucho por hacer en Paraná", recordó.



Por otra parte, expresó que "les agradezco a los paranaenses en tener la idea de tener todos los días una ciudad mejor, más bella, más linda, más sustentable. En este anfiteatro nació el Cine Bajo Las estrellas, la Alternativa Musical Argentina y este fue el espacio público para los paranaenses, para las expresiones culturales. Cuando uno crea estos espacios lo importante es que dejen de ser de uno y pasen a ser de la ciudad. Queremos que el anfiteatro vuelva a ser el lugar para la cultura y los artistas paranaenses".



"Estamos muy contentos de haber inaugurado este espacio que siempre fue de todos. Un municipio bien administrado tiene recursos para hacer esta y otras obras. Así arreglamos el Teatro 3 de Febrero, sigue el Juan L. Ortiz y luego el Centro Gloria Montoya", finalizó. Elonce.com





Feria Patria



Comenzó "la Feria Patria", en el marco de la reinauguración del Anfiteatro "Héctor Santángelo". Serán tres noches, hasta el domingo 26, con entrada libre y gratuita, para celebrar este acontecimiento cultural en la capital entrerriana, en el cual se presentarán artistas nacionales y locales, la Feria Patria con emprendedores y área gastronómica y muchos otros atractivos.



La jornada del sábado también involucra la agenda del nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.



En esta Feria Patria, se presentarán más de 80 emprendedores locales y 40 puestos gastronómicos.



Viernes 24 de Mayo



Inauguración Puesta en valor Anfiteatro "Héctor Santángelo" con la presencia del Intendente.

Apertura de Feria Patria y show en el Anfiteatro: actuarán Luis Curvelo y grupo folclórico y danza, y Luis Copello con su folklore fusión. Luego La Mosca.

Apertura de la Feria de Emprendedores, patio de comidas y fogón criollo.



Sábado 25 de Mayo



08:00 horas: Izamiento del pabellón nacional en la Plaza 1º de Mayo

08:15 horas: Saludo protocolar al Presidente Municipal en el patio del palacio Municipal

09:00 horas: Solemne Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, preside Vicario Gral. Mons. Eduardo Tanger)

10:30 horas: Desfile militar y fuerzas de seguridad junto al "Regimiento de Granaderos Escolta Presidencial", en Alameda de la Federación, ubicación palco oficial, atrio escuela Del Centenario.

17:00 horas: Feria Patria en el Anfiteatro

Actuación: Banda Militar Segunda Brigada Blinda; Sabés que Sí y Ezequiel; Vale Cuatro y La Bersuit.



Domingo 26 de Mayo



18:00 horas: Feria Patria en el Anfiteatro: La Posta (teloneros de Los Tipitos), María Cuevas y Los Hermanos Ceballos con chamamé litoraleño; Vale Cuatro y Los Tipitos Detalles de la puesta en valor del Anfiteatro "Lo que se encaró en el Anfiteatro no fue una reforma, sino una puesta en valor. Se procedió a la reconstrucción y reperfilado de las barrancas para su estabilización, en ambos laterales, encarándose la construcción de un drenaje pluvial", señaló la inspectora de obra, la arquitecta Gabriela Caisso.



Explicó que se trata de los trabajos más importantes que se llevaron a cabo en el Anfiteatro por el peligro que corrían las barrancas, dado el gran caudal de agua que desembocaba en estos desniveles naturales del parque. Estos trabajos implicaron "una reconstrucción de las escalinatas que se encontraban deterioradas por los movimientos que sufrieron", destacó la profesional.



Por otra parte, Caisso indicó que se realizó la refacción de los baños generales existentes y de los ubicados en los camarines. "Se procedió a la construcción de un grupo de sanitarios nuevos en la parte superior, ante la necesidad de contar con servicios adecuados para personas con discapacidad", dijo. Respecto de las obras complementarias, añadió que "se lo dotó de una iluminación intermedia en el escenario, escalinatas y también en el espejo de agua frente al escenario".



Finalmente, la arquitecta destacó que se buscó no intervenir en la estructura original del escenario y el Anfiteatro en sí mismo. "Solo se hizo un trabajo de una losa de hormigón, un trabajo de limpieza en la fosa anterior y posterior al escenario, y se cubrieron con losas que contienen el espejo de agua para la acústica, de modo de no inferir en su estructura original", remarcó Caisso.