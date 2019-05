Reconocimiento a un joven por su dedicación a la enseñanza gratuita del boxeo

la vicepresidenta del club Banfield, Melisa Albornoz

En el Club Banfield, de barrio Francisco Ramírez de Paraná, niños de 4 años en adelante realizan prácticas de boxeo recreativo.El joven de 24 años había perdido a su papá que había fallecido, y cuando el muchacho cayó en las adicciones, sSu historia, su dedicación y compromiso con lo que hace, mereció un reconocimiento,"Esto me da mucha emoción, estoy muy contento de que valoren lo que hacen uno. Yo lo hago de corazón y porque a mí me gusta. Que me reconozcan, es una alegría enorme", dijo a, el muchacho que enseña "boxeo recreativo".Estaba trabajando de albañil y ya terminamos la obra, así que ahora me levanto y salgo a correr, a la tarde entreno dos o tres horas y después me vengo a este club", mencionó el joven, al detallar cómo es un día de su vida.Mencionó que "cada vez son más los chicos" que se suman a las clases. "", dijo."Fue votado por unanimidad por todos los concejales, así que nuestro agradecimiento es enorme"."Hacer esto para los gurises, en un barrio tan populoso como el `Pancho`, es muy lindo. Nicolás empezó dando en el Lomas, lo que sigue haciendo, los sábados desde las 10", aportó.Por su parte,, contó: ", se trata de trabajar articulado con asociaciones como la de Mónica Pagliaruzza, para mantener ocupados a los chicos, lo que es fantástico".