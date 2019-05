Gladys y Felipe dieron el Sí: Aseguran amarse "con el alma, porque es eterna"

Cómo se conocieron

Nieves Gladys Pierotti y Felipe Emeri dieron el "Sí, quiero", este jueves en el Registro Civil de Paraná, registróDespués de un año de novios, optaron por formalizar la relación, rodeados de familiares y amigos. Antecontaron cómo se conocieron y ella reveló cómo lo enamoró.Durante la ceremonia, al dar el "Sí", ella, que es escritora, le manifestó a la jueza: "No lo quiero con el corazón, porque el corazón se dilata; lo quiero con el alma, porque el alma es eterna".Es que de acuerdo a lo que confesó, Gladys le escribe poemas a su flamante esposo. "Con eso lo enamoré", aseguró."Cuando la conocí me preguntó si podía ir a mi casa, y yo, con buena educación, dejé la puerta entreabierta, y una vez sentado en el sofá, me largó todo los perros", rememoró él. "Ella me confesó que cuando tenía 23 años, estaba enamorada de mí. Con el paso de los años, tenía la oportunidad de darle el Sí", coincidió."La decisión la tomó él un 26 de diciembre en 2017, por el cumpleaños de uno de mis nietos", contó Gladys. "Yo, ni lerda ni perezosa, le dije que sí. No esperé ni un segundo", remarcó entre risas.Pasó un año, sin decir nada, sin hablar de la celebración de casamiento, hasta que este 2019 llegó con fecha y festejos."Elegí esta fecha porque hoy sería el cumpleaños de mi mamá", reveló Felipe. "Hoy es un día muy especial y Dios nos bendijo con este día tan hermoso", completó."Es la primera vez que soy feliz", aseguró la mujer, quien no quiso revelar sus años. "La edad que tengo es la que represento", acotó.El flamante matrimonio, se conoció en el Club El Ciclón, durante los festejos de cumpleaños de Gladys. "Ella me invitó a bailar, y yo hacía 27 años que no bailaba porque había tenido un accidente", rememoró Felipe, al tiempo que aseguró: "La ocasión fue que bailamos toda la noche y de ahí no nos separamos más".El flamante matrimonio celebrará su amor, acompañados de familiares y amigos, justamente, en el lugar donde se conocieron.