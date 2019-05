Casi 66.000 vehículos pasaron durante Semana Santa por el Túnel Subfluvial

Paraná A partir de este domingo aumenta la tarifa del Túnel Subfluvial

Desde el miércoles casi 66.000 vehículos cruzaron por el túnel Uranga-Silvestre Begnis que une las ciudades de Paraná y Santa Fe. "Ayer, a las 19.05 se quedó un auto. De una mano se cortó 3 minutos el tránsito y de la otra 7", dijo ael director del viaducto por Entre Ríos, Juan José Martínez.Afirmó que fueron "las colas de siempre, como todo fin de semana largo, que la gente e sale a disfrutar. Esto es previsible. Las barreras no se pueden abrir por una cuestión de tránsito, no fiscal. Si tomáramos esa determinación debido al espacio físico del túnel, se generaría un accidente. Por lo que no podemos desagotar por una cuestión de seguridad", insistió.Interrogado durante el programasobre una posible nueva suba de tarifas, tras la realizada a principios de marzo pasado, el funcionario manifestó: "Tenemos que mirar el mercado. El 80% de los insumos del túnel son dolarizados. Este mes tenemos paritarias, pero no tenemos en agenda modificar el arancel".