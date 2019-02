Fin de semana en el Parador Usina: Ska, reggae, música balcánica y un desfile

Viernes de reggae y ska

Sábado para casarse

Domingo para toda la familia

Noches de reggae, ska, música balcánica y desfile de bodas llegan este fin de semana al Parador Usina. El domingo habrá espectáculo para los más pequeños. La propuesta con acceso gratuito, se enmarca en el ciclo Cultura Encendida del gobierno provincial y ya lleva 13 fechas de masiva concurrencia.Nomeleskatime, Sig Ragga y Eva Cabrera Stand Up serán los protagonistas del día viernes, mientras que el sábado B.O.K the Balkan Music y Babel Orkesta invitarán a un desfile de bodas donde el público podrá ser protagonista. El domingo llegarán las funciones para el público infantil de la mano de Daniela Osella, Pablo Vallejos y Mariana Baggio, continuando la tarde noche con una obra de teatro colombiana y una película argentina para el cierre.La iniciativa, impulsada por el Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, continúa este viernes 22 y sábado 23 de febrero desde las 20 hs y el domingo 24 de febrero desde las 19 hs en el centro cultural La Vieja Usina, sito en Gregoria Matorras de San Martín 861 (Corrientes el final) de la ciudad de Paraná.Cabe destacar que el Parador ofrece a entrerrianos, turistas y curiosos una propuesta cultural diversa, inclusiva y gratuita. Ya lleva 13 fechas con actividades por las que pasaron más de 240 artistas y disfrutaron más de 30 mil personas.Desde las 20 hs. del viernes habrá actividad en el Parador. Eva Cabrera será la protagonista femenina de la noche ofreciendo Stand Up del Litoral para sacar una sonrisa a los presentes con el humor característico de este grupo.También estará actuando Nomeleskatime, una banda de rock-ska oriunda de la ciudad de Viale (Entre Ríos) formada en el año 2007. En sus comienzos, la banda interpretaba covers de bandas de Ska-reggae como los "Fabulosos Cadillacs", "Manu Chao", "Los Auténticos Decadentes" y "Los Pericos". Pero no pasó mucho tiempo para que comenzaran a hacer temas propios. Si bien estas composiciones tienen como base fuerte el ska, la banda incursiona en otros estilos musicales e incorpora a sus canciones otros géneros como el reggae, el rock, el punk, el jazz e incluso el cuarteto y la cumbia.Sig Ragga serán los invitados, una banda que se gestó en el año 1997 en la vecina ciudad de Santa Fe. Se trata de una intervención artística que coloca a las canciones por encima de todo. El arte impregna cada una de las hojas de la historia de la banda. Ello se traduce en una manifestación visual y sonora donde se fusionan el cine de Fellini y la pintura de Salvador Dalí; la música de Raschmaninov y de Chopin con la literatura de Borges y Cortázar. En definitiva, SIG RAGGA es una caracterización que te invita a jugar en un nuevo paisaje: el de la distorsión de la percepción del lugar común que tiene el ser humano de la realidad.El sábado será el momento de B.O.K the Balkan Music, un grupo paranaense que nació para recrear la música de la región de los Balcanes. Se trata de una conjunción de múltiples influencias culturales que se desarrolla en el entorno del sureste de Europa y que tiene unas características y sonoridades especiales.Babel Orkesta invitará al público a ser parte de una divertida propuesta denominada "Casamiento balcánico", donde el baile y la diversión son protagonistas. El grupo, que se formó a mediados del 2007, combina diferentes ritmos y músicas del mundo (klezmer, paso doble, vals, gypsy, tarantela, tango, swing). Integrada por músicos con una vasta experiencia profesional en distintas bandas de la actualidad de Buenos Aires, la ORkESTA, hace una música que une culturas y géneros diversos a partir de una combinación instrumental "explosiva". Con una formación original y actores en escena, el show que ofrece tiene un color y una sonoridad distintiva. Un espectáculo donde lo musical y lo teatral se conjugan y complementan.Por su parte, el domingo desde las 19 hs. en el marco del ciclo No te aburras gurí se presentarán "Bigote de novia", con Daniela Osella y Pablo Vallejos y la cantante Mariana Baggio con su grupo Barcos y Mariposas. "Bigote de Novia" cuenta la historia de el Atorrante y la Percanta, que hace 10 años recorren las calles repartiendo melodías en su ritmo original, el Tango. Estos disparatados personajes, en su afán de contagiar a los espectadores su amor por el arrabal, dejan al descubierto los enredos, berretines, coqueterías, amores y traiciones que los unen. Entre situaciones cómicas y gran desparpajo, esta pareja clownesca nos conduce al universo de la danza porteña y nos invita a recorrer otros tantos ritmos de nuestro folklore argentino.Mariana Baggio es una cantante y compositora de música infantil y con toques de folklore argentino. Estudió música en el "Collegium Musicum" en su infancia, y al crecer, estudió composición musical en la Escuela de Música Popular de Avellaneda junto a conocedores de la materia como Pepa Vivanco y Judith Akoschky. Actualmente forma el grupo musical "Barcos y Mariposas", en el que están ella (voz y cuatro venezolano, también imita instrumentos como la trompeta), Martín Telechanski (guitarra, voz [a los que algunas veces les da efectos especiales, como de música techno o de animales], sampler y co-productor de los discos, con Mariana), y Gabriel Spiller (percusión, a veces con objetos tan inverosímiles, como latas de hojalata, teteras, ensaladeras y demás. Aparte él es el esposo de Mariana).A las 20.30 hs se presentará la obra de teatro "La Primavera de las Moscas", interpretada por un colectivo colombo-brasileño. La obra transcurre en un territorio o espacio subterráneo de alguna ciudad o pueblo de nuestro país, donde dos mercenarios de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) ? X1 y X2 ? tratan de convivir, enfrentándose a sus miedos, a sus paranoias, al recuerdo de sus víctimas, a su esquizofrenia persistente por destruir todo lo diferente. No apta para niños y niñas. Las entradas se retiran en la puerta 2 horas antes del espectáculo.La noche finalizará con cine al aire libre desde las 22 hs con la proyección de la película argentina "El Potro, lo mejor del amor", protagonizada por Rodrigo Romero; Florencia Peña y Jimena Barón. Apta para mayores de 16 años.Secretaría de Turismo y CulturaGobierno de Entre RíosFacebook: Cultura Entre RíosSitio web:http://cultura.entrerios.gov.arParador Usina (Programación): https://www.facebook.com/events/279188069432102/ Teléfono: 0343 - 4227828Centro Cultural y de Convenciones La Vieja UsinaGregoria Matorras 861- Paraná - Entre Ríos.Teléfonos: 0343 4211074 / 4223458Facebook: La Vieja UsinaInstagram @vieja_usinaTwiter viejausina