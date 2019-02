¡Vivan los novios!: Julia y Oscar dieron el sí el Día de los Enamorados

Oscar y Julia decidieron elegir el Día de los Enamorados para casarse y sellar su amor. Lo hicieron acompañados de familiares y amigos. Al salir del Registro Civil no faltó el arroz, los aplausos y la emoción."Hace cuatro años, en la misma fecha, él me regaló la alianza y nos comprometimos. Apostamos al amor y también elegimos este día para casarnos. Hace 13 años que estamos juntos", explicó ella aRelató que "los dos estamos divorciados, tuvimos experiencias previas jodidas pero ahora estamos juntos. Lamentablemente no podemos casarnos por Iglesia pero no importa. Sabemos que la gente mucho no se casa y por eso queremos decirle a la juventud que lo haga, que apuesten al amor".Él, por su parte, reafirmó que "esto es para toda la vida, infinitamente". Contó que "todo inició por mensaje de texto. Un amigo se comunicaba con la amiga de ella. Ese día estábamos de serenos en Diamante y yo le pedí el número de Julia. Le mandé un `hola´ no más y respondió".Julia asegura que "nunca imaginé que iba a mandarme eso. Estuvimos meses sin conocernos, enviándonos mensajes, llamándonos. Nuestro primer encuentro fue frente a la Iglesia San Miguel, en un banquito de la plaza. Yo tenía un poco de miedo porque no lo conocía, pero terminó siendo el amor de mi vida".Describió a Oscar como "un romántico en todo sentido. Suele aparecer en mi trabajo con una rosa, me regala siempre cosas. Él siempre ha estado en todo. Cuando estuve muy enferma me cuidó y yo también quiero estar en todo. La vamos a pelear hasta el final juntos".Tras la romántica y emocionante ceremonia, se dirigieron al Club Patronato, en donde Oscar es portero, para festejar. El sábado realizarán otra fiesta.