Vecinos de Lomas del Golf reclaman soluciones por diferentes "problemáticas"

Se trata de la zona comprendida en las calles Echeverría y Rondeau, vecinal Lomas del Golf."En frente a la planta de agua potabilizadora de Paraná hay un basural a cielo abierto, cuyas cenizas, cuando sopla el viento sur, caen en los piletones de agua de la potabilizadora de la ciudad de Paraná", aseveró a, uno de los vecinos, Iván Camercel.En el mismo sentido, detalló: "Hemos realizado el reclamo, vienen, limpian, no se toman las medidas definitivas del caso, para erradicarlo, tampoco se toman medidas en relación a los propietarios del terreno para que no vuelva a suceder. A los dos días, todo vuelve a estar igual".Por otra parte, María Inés Ferreyra, apuntó al "tránsito de los camiones de la arenera, que exceden largamente las 20 toneladas permitidas y rompen el asfalto. Tampoco hay veredas para transitar, la gente debe circular por la calle"."No hay desmalezamiento, se necesita un programa intensivo. Sobre calle Echeverría, hay cloacas a cielo abierto, en una época en que estamos combatiendo el dengue, tenemos esta contaminación, que va a parar al arroyo", aseveró Camercel.También reclaman por "la polvareda. Hace quince años que no se hace una cuadra de asfalto en la zona. La mejora que hicieron fue traernos broza, sin el producto que la contiene, por lo tanto vuela, hay gente con problemas de salud, además de la suciedad que provoca"."La recolección de residuos no se hace a diario, los contenedores son escasos, rebasa de basura, hay gente que viene de otros barrios a dejar su basura. El asfalto tendría que haber sido una obra complementaria a la planta de agua y nunca se hizo", comentan además.