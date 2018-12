Temporal voló el techo de cocheras: "Fue una cola de tornado", dijeron vecinos

Paraná Las fotos muestran los daños que causó la tormenta en Paraná

Las lluvias y fuertes ráfagas de viento que sacudieron en la madrugad de este viernes a la ciudad de Paraná, provocaron importantes daños en barrio Paraná II, en la zona de calle Lino Churruarín, cerca de un conocido salón de fiestas infantiles. En el lugar hay un complejo de dúplex que tienen, por separado, un espacio para guardar los vehículos."Cuando vinimos no lo podíamos creer", dijo Andrea, una vecina damnificada en diálogo con el programade. La mujer contó que tenía algunos electrodomésticos y otros elementos guardados en la cochera.Los fuertes vientos no sólo volaron el techo de las cocheras, sino que. "Hay parabrisas rotos, ralladuras a otros vehículos se les hundió el techo", mencionó Andrea., relató para dar cuenta de la magnitud del fenómeno.Entre los daños registrados en el barrio, se suman la caída de algunos techos de viviendas y postes caídos. "Se cayó y quebró una columna de alumbrado y los cables quedaron sobre las viviendas", indicó parade la comuna que desde las 3.30 se hicieron presentes en el barrio para socorrerlos.Por otra parte, Andrea afirmó que los vecinos "que hizo la obra". Además manifestó su malestar porque"Es un día para no haberse levantado.. Ahora hay que volver a empezar", finalizó.