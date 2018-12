Empresarios buscan conseguir una suba del boleto urbano antes de fin de año

El dato surge de estudios técnicos realizados por el SITU. La Municipalidad ya anunció que la tarifa del colectivo no subirá este año. Pero los concesionarios reclaman un incremento porque dicen que no podrán pagar los sueldos.



Los equipos técnicos del Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU) presentaron un informe sobre el análisis de la solicitud del aumento de tarifas por parte de las empresas concesionarias del servicio con la conclusión de que la tarifa media del boleto de colectivo subsidiado debería ser de $ 17,84, aunque aclararon que les faltan algunos elementos para poder hacer un estudio completo. Actualmente, el boleto general cuesta 14,85, aunque expertos del SITU prevén que la tarifa plana debería pasar a 25 pesos.



El SITU, un órgano de control integrado por el oficialismo, concejales de todos los bloques y representantes de las empresas, además de los defensores del Pueblo y del Consumidor, se reunió este martes para recibir el informe y prorrogaron para la próxima semana cualquier determinación. Aunque, hay que aclarar que si el cuerpo emite algún dictamen no significa que sea vinculante.



Por su parte, las empresas presentaron el lunes una nota dirigida al intendente Sergio Varisco en el que reclaman una readecuación de las tarifas de los colectivos ya que, según afirman, no podrán pagar los sueldos de sus empleados este mes.



Para el grupo empresarial concesionario, el costo general del boleto (sin subsidios) debería ser de 27 pesos. "Si no hay actualización va a ser imposible hacer frente al pago de los salarios de este mes", dijo Sebastián Lischet, representante empresarial a El Diario.