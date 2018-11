La importancia de Once por Todos para la Cooperadora del hospital San Roque

A casi una semana de una nueva edición de Once por Todos, desde la Cooperadora del hospital materno infantil San Roque de Paraná, remarcaron la importancia que tiene esta jornada solidaria para ayudar a quienes están internados en el nosocomio.Andrea Sebernich confió que las expectativas son muy grandes. Esta es la primera vez que"Uno lo ve por la tele, ve lo grande que es, pero creo que estar ahí es diferente. Estamos expectantes, desde la cooperadora nos interiorizamos y arrancamos a trabajar. Estamos organizando todo, con muchas ganas", contó la integrante de la cooperadora del nosocomio.A la vez mencionó las necesidades del nosocomio:, detalló.A su vez, contó las experiencias que hacen a las integrantes de la Cooperadora "ponerse en la piel del otro" y ayudar. "Hay muchas mamás que llegan acá sin nada, llegó la ambulancia y las levantó y no alcanzaron a traer ni siquiera un bolsito con ropa, otras, a veces llegan a la guardia y tienen que quedarse internadas, está la mamá que perdió la mamadera en el camino, la que nos pide un poquito de leche para prepararle a su bebé. Son necesidades pequeñas, pero en un momento determinado, le solucionas el problema de esa mamá, lo que te llena el alma", confió.En tanto, dijo: "Hay que ponerse en el lugar del otro y tratar a las personas como uno quiere que nos traten"."Somos un grupo que trabaja por igual, estamos todo el día para esto, lo que cosíamos a mano, como no regalaron la máquina de coser, ahora es a máquina. En fin, estamos para ayudar", puso relevancia.La contraprestación es el cariño de chicos y grandes. "Me traen dibujitos. Son pequeñas cosas, pero la alegría que sentís, cuando esa mamá consiguió lo que necesitaba para ella o para su hijo, es inmensa. No hay palabras para describir lo que se siente", expresó Sebernich.