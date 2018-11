Admiten "dilaciones" en frecuencias de colectivos y construirán nuevas garitas

El secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank, indicó aque "la ciudad de Paraná tiene instaladas aproximadamente 140 garitas para pasajeros de colectivos urbanos. Algunas están comenzando a ser refaccionadas por el área de Arquitectura y Herrería. Hemos observado que algunas se han deteriorado, por lo que les estamos haciendo mantenimiento".Adelantó que el próximo 14 de diciembre se llamará a licitación para la construcción de 50 garitas que "serán funcionales con un presupuesto de más de 7 millones de pesos. Tendrán contempladas las rampas de acceso en ambas esquinas para permitir a las personas con capacidades diferentes llegar a la garita de esquina a esquina".Expresó que las nuevas construcciones tendrán "serigrafía, información de recorridos y paradas"."El área de Transporte está haciendo un relevamiento de las paradas para establecer puntos de conexión para la mejor ubicación de las garitas", dijo durante el programaExpresó que hay lugares, sobre todo en el centro donde no se pueden colocar estos resguardos, debido a que "las veredas son muy angostas, pero a los lugares a donde podamos llegar se van a cubrir casi en su totalidad".Interrogado acerca del funcionamiento del servicio, reconoció quejas de los usuarios y problemas con las frecuencias "que se generan fundamentalmente por las obras que se están realizando en distintos puntos de la ciudad. Tenemos una congestión de colectivos en el centro y microcentro, porque un solo corte de calle significa una dilación en la frecuencia de entre 15 y 20 minutos. Estamos buscando coordinar y corregir esto".Acotó que "a las tareas en la trama vial se suman los problemas de cloaca y agua. Las reparaciones de estos caños hacen que se generen más complicaciones"."Estamos controlando por medio del GPS y exigiéndoles a las empresas la limpieza de los micros y la reparación mecánica de algunos de los mismos", recalcó Frank.El funcionario admitió que antes de fin de año podría haber un aumento del boleto, aunque no hay nada confirmado. "Los contadores del órgano de control están haciendo un informe preliminar en base a lo que la empresa solicita de readecuación de costos y aumento tarifario. Tengo tres profesionales que están estudiando la evolución de costos y estableceremos si corresponde o no un incremento"."Las empresas generalmente hacen una estimación que dista mucho de lo que determinan nuestros contadores. Lo vamos a evaluar y a elevar los resultados al Ejecutivo. Esto no quiere decir que habrá aumentos", completó.