Los trabajos de ENERSA en la provincia y los cuidados en domicilios inundados

Paraná y alrededores

Bovril

Recomendaciones

La empresa provincial distribuidora de energía (ENERSA) continúa trabajando de manera ininterrumpida, a pesar de las inclemencias del tiempo, para reponer el suministro eléctrico en las zonas afectadas con la mayor celeridad posible.A primera hora de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional ha renovado el alerta que sigue vigente para nuestra Provincia. En el sur de Entre Ríos las lluvias han sido copiosas, alcanzando en algunas zonas los 200 milímetros. En la capital provincial, el agua acumulada llegó a 100 milímetros.ENERSA "ha reforzado el trabajo de sus cuadrillas, quienes se encuentran a disposición de Defensa Civil y del resto de la Fuerza Pública y los municipios entrerrianos para trabajar de manera mancomunada cada vez que ocurre este tipo de fenómenos meteorológicos. Además, la Distribuidora Provincial ha designado personal técnico que se encuentra monitoreando las cámaras subterráneas para prevenir anegamientos", explicaron desde la empresa.Reclamos aislados en baja tensión distintos puntos de la ciudad. Se reforzó el número de cuadrillas trabajando en la calle que continuarán con sus tareas a pesar de las inclemencias del tiempo. Todos los reclamos serán atendidos.España entre Pellegrini y San Martín: Cable subterráneo afectado.Colonia avellaneda: Falla en línea eléctrica. Servicio afectado en forma parcial.Distribuidor Losi: En servicio.Aldea Spatzenkutter: En servicio.Cerrito: En servicio.Colonia Nueva: En servicio.Falla en línea 33 kV: Afecta Zona Bernardi.En este tipo de situaciones, y ante cualquier tipo de riesgo eléctrico, se procede a sacar de servicio las zonas afectadas hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras para su reposición.- Desconecte, si es posible, el interruptor del tablero principal del inmueble.- Evite que las personas circulen dentro del inmueble si no se cumplió el primer paso.- Utilice botas de goma o calzado de suela aislante.- En caso de necesitar ingresar al domicilio, desconecte el interruptor del tablero principal, siempre que el nivel de agua lo permita.- Al proceder a la desconexión, evite al máximo el contacto con el agua y, si es posible, párese sobre materiales aislantes. (Ej.: silla plástica o de madera).- Si el agua alcanzó en algún momento el tablero principal, o hay agua en el inmueble y aún no ha sido posible la desconexión, solicite a ENERSA que verifique la ausencia de tensión.- Nadie debe tocar artefacto alguno ni el entorno de bocas de tomacorrientes o interruptores, hasta tanto se efectúe la desconexión y se proceda a verificar si el nivel de aislación es suficiente y efectuar los reemplazos que se consideren necesarios.- Antes de volver a dar tensión desde el tablero principal, desconecte todos los artefactos y aparatos eléctricos del hogar.- Haga revisar los aparatos que hayan sido alcanzados por el agua por un técnico matriculado y manténgalos desconectados hasta que se haya verificado su correcto funcionamiento y nivel de aislación.- Tome los recaudos necesarios. No arriesgue su vida ni sus bienes personales.ENERSA "recuerda a sus usuarios que, para todo tipo de reclamos o inconvenientes, pueden llamar sin cargo al Servicio de Atención Telefónica Integral (S.A.T.I.), 0-800-777-0080, las 24 horas, todos los días del año", afirman.En el celular: Ante falta de suministro eléctrico, puede efectuar un reclamo a través de su teléfono celular enviando LUZ ESPACIO NÚMERO de ID al 70080.