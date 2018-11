Buscan a una adolescente de 13 años que salió de la escuela y no regresó

Una adolescente de 13 años de edad, desapareció esta mañana en la ciudad de Paraná, luego que se retirara de la escuela, antes de las 11, supo Elonce. Sus familiares están desesperados porque hace cuatro horas que no tienen datos sobre su paradero y la situación es preocupante, porque la menor se encuentra bajo tratamiento.Valeria, madre de Catalina, contó a Elonce TV que "salió a las 10.40 de la escuela porque faltó un profesor y se tenía que ir a mi trabajo, en calle 9 de julio, pero no llegó y me empecé a desesperar. Entonces, fui a buscarla al Colegio Nacional y nadie sabía nada. También pasé por la plaza San Miguel, donde suelen estar los chicos y tampoco estaba ahí", dijo la mujer.Asimismo, contó que habló con la madre del novio de Catalina y ella, le contó que estaban en su casa y que los enviaba enseguida a la casa de laLos familiares de Catalina realizaron la exposición y la están buscando.y por eso, ella comenzó con un tratamiento con psicólogos y psiquiatras", dijo la madre de la menor y aclaró que "aún no estaba medicada, pero los especialistas me dijeron que van a tomar otras medidas cuando la encontremos", sostuvo.Catalina tiene 1.55 metros de altura, "su físico es bastante robusto y tiene cabello castaño con el largo que le pasa los hombros", describió su madre y agregó que estaba vestida con un jean celeste, zapatillas blancas, una remera gris y una campera gris.