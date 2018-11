"Todos aprendemos diferente y tenemos que tener un lugar en las aulas"

Eduardo Sotelo, profesor de educación física y Matías Cadaveira, psicólogo, director de casa Abanico dialogaron cony explicaron el objetivo de esta jornada de actualización en Autismo y síndrome de Asperger."La educación ya de por sí debe ser inclusiva. Pero lo que muestra sobre las necesidades reales, es que un montón de alumnos no están pudiendo ser incluidos en las aulas por docentes que no están teniendo las capacitaciones adecuadas", aseveró a, Cadaveira.Al mismo tiempo opinó: "Estamos entrampados en un sistema educativo que sólo permite que ingresen a las aulas alumnos sin desafíos en su desarrollo. Nos planteamos que como sociedades, todas las personas aprendemos diferente y que todas las personas tienen que tener su lugar en las aulas".Buscan, expresaron, "que se reglamente la ley para tener una educación inclusiva, para acercar más información y mejorar el conocimiento a los docentes en este caso. Además de que las barreras que hay en la sociedad y en la educación, se puedan ir eliminando poco a poco"."Buscamos que las personas con autismo puedan participar y tener el aprendizaje como cualquier otra persona", pusieron relevancia."Soy profesor de educación física y nunca se nombra lo que ocurre en el patio`. Siempre se nombra a las aulas en la educación inclusiva. El profesor de educación física tiene que asegurar dos derechos, no solo el derecho a la educación sino también el derecho al juego, al ocio y al tiempo libre. Seguimos encontrando muchas barreras y el contexto del patio es muy diferente al del aula y necesitamos acercar más información y más conocimiento para que las prácticas sean más equitativas", puso relevancia Sotelo.La capacitación debería ser para los profesionales, para los docentes, "para una educación mucho más inclusiva", destacó.