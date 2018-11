Anunciaron obras para jardines maternales y un centro de salud de Paraná

Lorena Ducasse asumió como directora general de Educación

El intendente Sergio Varisco encabezó en el mediodía de este viernes el acto de adjudicación de tres licitaciones referidas a la refacción total de seis jardines maternales que dependen del ámbito municipal y la construcción del nuevo Centro de Salud Arturo Illia, en su relocalización junto a la Biblioteca Popular Los Aromos, en calle Provincias Unidas, registróLa empresa favorecida en la licitación fue Cemic SA, cuyos representantes de la firma estuvieron presentes en la ceremonia de adjudicación en el Despacho Presidencial del Palacio Municipal.En la oportunidad, el intendente destacó "la inversión de 70 millones de pesos, destinados al área social del municipio, 25 millones que serán invertidos en jardines maternales y 45 millones de pesos en el nuevo centro Illia".Con el objetivo de "reforzar el tema social en función de la crisis económica que atraviesa el país", según argumentó Varisco, "el centro Illia contará con áreas de ginecología, obstetricia, clínica general, odontología, pediatría y como estamos haciendo con el programa social Impulsar, hemos ampliado el horario de atención de mañana y tarde en nuestros siete centros de salud".Y continuó: "A esto se suma la atención de nuestros camiones sanitarios que en este momento están en barrio La Floresta, en el centro de integración comunitaria y se han dado más de 150 prestaciones, porque estamos reforzando todo el tema social en función de la crisis que se vive", informó el intendente.Y respecto a los jardines adelantó que significará una mejora sustancial a nivel edilicio "porque es ampliación, refacción, van a quedar totalmente a nuevo. Era una gran necesidad porque tenemos el orgullo de contar con 32 jardines realizados por la administración de mi padre, pero es necesario ponerlos a nuevo"."La ciudad no necesita tantas cosas nuevas, pero sí poner en valor lo que ya tenemos y por supuesto dotarlo de más horarios y recursos humanos", indicó, al tiempo que precisó: "Somos la gestión que más médicos y maestras jardineras ha nombrado"."No creemos que el ajuste del Estado pase por el personal, sino que el ajuste es austeridad y transparencia en la utilización de los recursos. Estamos convencidos que al Estado hay que reforzarlo nombrando profesionales", destacó al respecto.En la ceremonia también se dio a conocer el nuevo cargo de directora general de Educación "que significa un cambio en esa área y hemos apostado a gente de carrera, en este caso la maestra jardinera Lorena Ducasse, con vasta experiencia, quien ha realizado el curso ad honorem de empleada municipal y como en muchas áreas estamos apostando no a figuras políticas que vienen de afuera, sino a la misma gente del municipio"."Es un orgullo para mi y una gran responsabilidad, asumir este compromiso porque detrás de mi hay 31 jardines y seguro habrá más", indicó Ducasse a. Respecto de los objetivos de su gestión, adelantó que serán "jerarquizar al personal, mejorar el funcionamiento de los jardines, la cuestión edilicia, un problema de muchos años, y mayores beneficios para el personal".En la oportunidad, comentó que para el ciclo lectivo 2019 "se duplicaron las inscripciones" para los jardines maternales municipales, y "los espacios no dan para todos los chicos". En ese sentido bregó por "ampliar los cupos" para acceder a los mismos.Varisco destacó la presencia del subsecretario de Planeamiento Marcelo Dellepiane y las arquitectas de Diseño Urbano, a cargo de Mirta Mailos, quienes junto a todo su equipo han diseñado la nueva Peatonal San Martín cuyo inicio de obras comenzará en 15 días.