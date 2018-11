La importancia del reciclado: "El plástico es un recurso, no un residuo"

Responsabilidad social

En el Centro de Innovación del Parque Industrial de la capital la Fundación Petropack junto a ECOPLAS (Entidad profesional especializada en Plásticos y Medio Ambiente) llevaron adelante las primeras jornadas de capacitación "Plástico y Medio Ambiente. Separación y Reciclado" declaradas de Interés Provincial.Estas primeras jornadas estuvieron destinadas a capacitar sobre el destino posterior al consumo del plástico, la concientización, el impacto en la economía de la reutilización, reciclado, recuperación, como así también la generación de energía a través de sus residuos.Al respecto, el presidente de Petropack, Gabriel Bourdín, remarcó que "esto es parte de una iniciativa que tiene la empresa con ECOPLAS, que es una ONG que trabaja desde hace más de 20 años difundiendo los alcances que tiene al plástico. Es un material noble que se puede reciclar cuantas veces sea necesario. Argentina tiene índices alarmantes de falta de reciclado y en el posterior uso"."Al problema lo tenemos en nuestra ciudad de Paraná, que es un fiel reflejo de lo que significan los residuos quemados a cielo abierto, que es la mayor fuente de contaminación en el mundo", expresó.Destacó que "en Argentina se reciclan sólo el 5 por ciento no sólo del plástico, sino de todos los residuos sólidos".Y precisó que sólo el 24 por ciento de los envases plásticos de uso doméstico se recicla. "Tenemos mucho camino que recorrer, porque en países europeos y centrales, el reciclaje llega prácticamente al 95 por ciento. Es decir que toda esta economía que llamamos circular, podría dar muchísimo más empleo de lo que da hoy en argentina, que son 50.000 personas. Creemos que en el corto plazo se puede llegar a 100.000", refirió Bourdín."Las plantas de reciclaje del país están faltas de materia prima", dijo y puso de relieve la importancia de la separación de residuos sólidos y húmedos.Pidió "desmitificar el uso del plástico", al tiempo que recalcó que "esta industria crece por encima del PBI de los países. Sigue sustituyendo una gran cantidad de envases y lo vemos en la industria automotriz, el agro y la construcción".Resaltó al respecto que "el plástico por sí mismo no contamina, los que contaminamos somos los usuarios. Este elemento no tiene sustituto, pero parece que hay algunos gobiernos o administraciones municipales a las que les parece que con la prohibición no se va a contaminar. Con las prohibiciones se contamina mucho más. Nosotros vamos por la posibilidad de separar la basura". Y destacó que incluso con lo que no se pueda reciclar se puede generar energía". Y definió: "El plástico, como otros materiales, es un recurso y no un residuo".La coordinadora de la Fundación Petropack, Inés Artusi, resaltó que "ha sido una semana intensa, porque tratamos de instalar temáticas desde la articulación y la apertura. Hemos tratado de acercar este tema a distintos públicos".Detalló que "trabajamos con educación técnica. Tenemos un centro de formación profesional y los jóvenes se han mostrado muy interesados. Estuvimos con emprendedores para que vean el plástico como un recurso y no como un residuo. También hubo una jornada de capacitación para el sector público, con mucha convocatoria. Y culminamos en el Parque Industrial, con las empresas"."Estamos muy satisfechos, todo en el marco de la responsabilidad social y esto de tratar de ser siempre articuladores y generadores cercanos de las nuevas alternativas y visiones", completó.