"La educación sexual es fundamental", enfatizó una docente

"La educación sexual integral es un contenido obligatorio en el nivel inicial y en el primario", aseveró ala directora de la Escuela 193, Pedro Giachino.Puso de relieve que "tenemos material que son cuadernillos con muchas actividades, propuestas de autores para abordar. Incluso en años anteriores hicimos talleres con gente del dispensario Ramón Carrillo"Por su parte, la docente de 5º grado, Iris Grandoli, comento aque "los chicos al principio, cuando uno les habla que vamos a empezar a trabajar con la sexualidad se presta a risas, pero después se re entusiasman. Enseñarles que nadie puede tocarte si no querés, ya es educación sexual".Comentó que "trabajamos mucho con una cajita viajera, donde ellos me hacen preguntas anónimas. Ahí salen cosas maravillosas, porque tienen muchas inquietudes que estoy segura que no las transmiten en la casa".Resaltó que los padres siempre se manifestaron dispuestos a colaborar e incluso "muchos me felicitaron porque ven que los chicos van a la casa con otra apertura y otra manera de expresarse"."Los temores o miedos que ellos tienen" son lo que motivan las consultas. "Por ahí no todas las familias tienen una apertura en cuanto a este tema. Nosotros, como docentes y amparados en la ley nacional tenemos que darles a los chicos los términos precisos y las palabras justas. No ondear en cosas que quedan exclusivamente para la familia. Tenemos que enseñarles el cuidado del cuerpo propio y el de los demás. Ellos tienen miedo a crecer. Están a la expectativa de qué les va a pasar. Ellos se van dando cuenta de los cambios y trabajo mucho en indicarles que deben ver la parte positiva", explicó Grandoli.Puso de relieve que "la educación sexual es fundamental. Podemos prevenir un montón de cosas"."Dentro del taller, cuando vemos el tema del embarazo siempre les digo que lo menos dañoso que les puede suceder a las nenas es quedar embarazadas, porque después hay un montón de cosas de las que no están enteradas que son las enfermedades de transmisión sexual. Más allá de los miedos a crecer, de los cambios hormonales y del cuerpo, también vienen los cuidados que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual"."Las relaciones sexuales se dan. A veces cuando la familia es muy cerrada, los chicos no lo expresan y ahí es donde nosotros tenemos que actuar y poner el foco", completó la maestra.