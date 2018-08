Advierten por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo

Paraná Rige un alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos y otras cuatro provincias

Prevén brusco descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a corto plazo por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo.De acuerdo al parte del SMN, afecta a las localidades entrerrianas de Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Nogoyá, Tala y Villaguay.De acuerdo al parte del SMN, la llegada de un frente frío a la zona de cobertura provocará en las próximas horas, áreas de lluvias y tormentas, se espera que algunas de las mismas sean localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.Según se indicó, las condiciones tenderán a mejorar de sur a norte a partir de la madrugada del domingo 19.Este domingo la temperaturas promedio bajarán a 6º C de mínima y 13º C de máxima. El avance del frente frío provocará lluvias y lloviznas. Mejorando por la tarde y noche con temperaturas mínimas.El lunes las temperaturas permanecerán bajas (2º C mínima y máxima de 11ºC) el cielo permanecerá con nubosidad variable y algo nublado por la tarde.En tanto el martes habrá otro descenso de temperaturas con mínimas que llegarán al 1° C y máximas de 13º C. El cielo permanecerá con nubosidad variable durante toda la jornada.