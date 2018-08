Preocupa un niño que "acosa de manera obscena" a compañeros en la escuela

Una situación conflictiva se vive por estas horas en un establecimiento educativo de la capital entrerriana, del cual no se revela el nombre puesto que el caso involucra a un menor.



Madres de niños que concurren a la escuela contaron a Elonce TV que desde hace unos meses un niño de 11 años que "tiene una enfermedad, acosa a los chicos de manera obscena. Él ingresó a la institución en abril de este año porque vine de cuatro instituciones diferentes, en las cuales le pidieron el traspaso".



Precisaron que "aparte de acercarse y tocarlos, ha hecho dibujos y mandado videos. Fue agresivo y encerró en el baño a los chicos. Además fue agresivo con docentes".



Aclararon que "el Colegio tomó medidas desde el primer momento, yendo al Consejo de Educación y al el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), que dio como respuesta un acompañante, tres veces por semana, dos horas por día. Esto no fue suficiente, ya que cuando la acompañante se retiró siguieron los sucesos."



La situación se agravó aún más en los últimos días, puesto que "esto se venía viendo con chicos de sexto grado, pero esta semana se expandió a niños de otros grados".



"Somos muchos los papás que buscamos una solución tanto para el niño como para nuestros hijos. El 15 de junio se llevó una denuncia a Tribunales y, aparentemente, el expediente se perdió. Hoy el colegio está llevando nuevamente el expediente para reiterar la denuncia a partir de los hechos que ocurrieron en estos días", reveló la mamá. .





Otra madre aseveró que su "hijo no es un chico violento, pero con esto que pasó se ha vuelto violento en contra de esta criatura".



Puso de relieve que el involucrado se expresa con "señas y actitudes obscenas en cuanto a sus compañeros. Hubo episodios con chicos de grados menores".



"Queremos que alguien se haga cargo de esto porque, lamentablemente, la madre no lo hace. Ella niega y minimiza todo. La respuesta de ella a una madre fue: "Bueno, tu hijo le habrá hecho algo", aseveró.



En ese marco, enfatizó: "Queremos cuidar a nuestros hijos y que a su vez ayuden a este chico. No queremos que lo saquen del colegio, sino que lo ayuden". Y sugirió que "la maestra que está de acompañante lo esté todo el tiempo que se encuentra en el establecimiento educativo".



Asimismo, comentaron que al chico lo retiraría de la escuela el padrastro y que, el niño habría tenido un problema de abuso a los tres años de edad. "Esto salió a la luz en medio de una primera reunión en la cual estuvo presente la madre, que contó esto para que entendamos su situación", añadieron durante el programa A Media Mañana, sobre hicieron hincapié en lo "mucho que se ha ocupado la escuela y los docentes de este tema". Elonce.com