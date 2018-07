Piden no "institucionalizar" el debate a favor o en contra del aborto

Se realizó un "chaquetazo" este domingo en las puertas del Hospital San Roque. Los grupos pro vida convocaron al personal de salud a manifestarse contra el proyecto de ley de legalización el aborto.



La convocatoria circuló durante varios días en las redes sociales, desde la plataforma de la Red de Familias Entrerrianas, y fue publicada también en su página de Facebook por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Entre Ríos. La publicación fue hecha el 20 de julio, y tuvo dos comentarios: el primero, del tocoginecólogo Gustavo Terra, integrante de la Sociedad de Ginecología que dijo: "La objeción de conciencia es individual, nunca grupal, una sociedad completa no puede ni debe promulgarse objetora de conciencia en su conjunto. Me declaro en contra de esta publicación de la sociedad de Ginecología y Obstetricia Entre Ríos a la cual pertenezco".



El otro comentario de la publicación fue hecho por la jefa del Servicio de Obstetricia del Hospital San Roque, Liliana García. La profesional indicó que la Maternidad del San Roque "no dice jamás ´no cuenten con nosotros´, al contrario, le dice a todas las mujeres que cuenten con la maternidad pública a la hora de defender sus derechos. No podemos hacer oídos sordos a la adhesión del Ministerio (de Salud) al protocolo nacional (de aborto no punible), a la consejería sobre los riesgos de un embarazo en serios problemas de salud, sobre los derechos en una violación, etc. Obviamente también respetamos las objeciones de conciencia individuales de los agentes de salud que trabajan en la maternidad, pero las mujeres deben saber que también hay quienes pueden asistirla y ayudarla. Digo esto, porque en la puerta del hospital no avalamos ni el chaquetazo ni el pañuelazo, solo nos atenemos a respetar el derecho de todas y cada una de las mujeres que allí asistan".



Distintas fuentes consultadas por Entre Ríos Ahora revelaron que hay un quiebre de opiniones hacia el interior de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Entre Ríos, y que la decisión de adherir al "chaquetazo" fue resuelta por la comisión directiva, pero con la oposición de médicos que, incluso, integran la conducción. Esa entidad está hoy presidida por Marcelo Schnitman Giacinti, a quien acompañan Vanina Mildemberger, como vicepresidenta, y Mariana Costa, como secretaria coordinadora.



Enterados de la convocatoria al "chaquetazo", desde la dirección del Hospital San Roque dijeron que "no tienen relación institucional alguna con la organización, ni difusión de la convocatoria".



Karina Silva, directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, pidió públicamente no relacionar al Hospital San Roque con la convocatoria al "chaquetazo". Al respecto, señaló: "Las posiciones personales o de un grupo no pueden realizarse en nombre de las instituciones públicas".



Una de las impulsoras del "chaquetazo", la médica clínica Mirta Maciano, profesional del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, dijo en declaraciones a la radio de la Iglesia FM Corazón: "Los profesionales de la salud hicimos un chaquetazo, como se ha hecho en otras provincias, porque no estamos de acuerdo con las medidas que propone este proyecto. No estamos de acuerdo, y no hemos sido formados para matar personas. El médico tiene que sanar y salvar a las personas, no lo contrario"