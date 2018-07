Reservas completas en bares y comedores por el Día del Amigo

Expectativas por el balance de vacaciones

En la previa al Día del Amigo, fueron varios los que comenzaron los festejos en los bares de la ciudad. Es que la ocasión se presta para compartir una cena con "los que siempre están"."Normalmente, como sucede en los últimos años, en la noche previa del Día del Amigo y durante el día, los paranaenses salen a encontrarse con sus amigos, ya sea en grupo o no, disfrutan de salir a compartir una cena o una merienda", comentó a, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia.En la oportunidad, el gastronómico comentó que, si bien, el escenario económico actual es "de recesión, este motivo sirve para que la gente salga, ya sea durante el día o la noche, para pasar un momento agradable con quien quiera compartir"."El amor o la amistad son dos buenos motivos para celebrar", animó. Es que según dijo, "el Día de los Enamorados, también es una fecha que genera mucho movimiento" en los comedores y bares de la capital entrerriana."Después del fin de semana largo de julio, no se preveía mucho movimiento, no teníamos muchas expectativas -reconoció. Pero a partir de ahí, empezó a repuntar la ocupación hotelera y el movimiento turístico fue importante, sobre todo el fin de semana pasado", indicó Barsuglia, al tiempo que estimó: "Esperamos que se mantenga".En la oportunidad, reveló que la ocupación hotelera en Paraná pasó a ser de "una noche, en promedio".Barsuglia, en la ocasión, también aprovechó para invitar a la "Noche de las pastas" que se realizará el miércoles próximo, con 18 establecimientos gastronómicos adheridos a la propuesta y los que pueden ser consultados en el siguiente link