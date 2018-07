Robos y vandalismo en escuelas: Apuntan al CGE por las condiciones de seguridad

Malvivientes, ingresaron el jueves a la escuela La Baxada de barrio Bajada Grande de Paraná, robaron los inodoros y ocasionaron importantes daños en los baños. No conformes con ello, regresaron al día siguiente y robaron el sanitario que había quedado., la secretaria de la institución educativa, Laura Bolonté. También destrozaron los vidrios de las ventas, los candados de las puertas y todas las aberturas de los sanitarios.El edificio de la escuela La Baxada es compartido con la comunidad educativa de la escuela Esparza."Los baños que teníamos no eran suficientes, por eso, nuestra idea era la de arreglar estos, y junto a los docentes de esta escuela se hizo un bingo hace cuatro fines de semana atrás, pero ahora ni siquiera quedaron los inodoros", lamentó Bolonté.La preocupación se acrecentará con el regreso a clases después del receso, porque los alumnos tendrán que compartir los baños con los docentes."No podemos colocar los inodoros, porque si mañana los roban... Todo lo que estamos haciendo es gastar plata", se quejó la secretaria de la escuela.En la oportunidad, la trabajadora manifestó su "bronca e impotencia" por los constantes hechos de inseguridad y vandalismo.Es que la semana pasada, del comedor de la escuela robaron las garrafas de 45 kilos y sólo se recuperaron dos de los tres tubos. También habían sustraído una computadora de la oficina que ocupa la dirección de la escuela Esparza."El Consejo General de Educación es el que tiene que solucionar el tema de la seguridad a través de las vías jerárquicas. Desde 2008 estamos en este establecimiento, y nunca construyeron tapial", denunció Bolonté."Pedimos que coloquen un cerco perimetral y un sereno, o un destacamento policial en la escuela, pero se nos dice que no porque no hay presupuesto desde el CGE", expuso la secretaria de la escuela."Son cosas que no nos está dando el CGE. Se está olvidando de cumplir con la seguridad en la escuela", alertó.Demandaron además, que se mejore la luminaria de la zona aledaña a la escuela, y una guardia policial en los horarios en los que no se dictan clases. "El personal de la comisaría decimoprimera, siempre está atento cuando los llamamos, y hacen rondas, pero legalmente no están autorizados a estar dentro de la escuela", acotó al respecto.