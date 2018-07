Video: Una tejedora artesanal expone sus trabajos en la Feria Puerto Nuevo

Muestra sus trabajos en la Feria: "Me aburría en la escuela y me ponía a tejer en el banco", dijo

Una tejedora artesanal expone sus trabajos en la Feria de Emprendedores del Puerto Nuevo y contó Elonce cómo empezó con el trabajo en lana, hilo o cueros naturales. "Me aburría en la escuela y me ponía a tejer en el banco", afirmó la trabajadora y agregó que "esto es realmente mi vida".Crochet, dos agujas o telar, Liliana explica las maneras de tejer y expone sus trabajos de los que según dice, se opone a que sus prendas sean masivas. "Me gustan que sean irrepetibles, ni siquiera fotos guardo de los trabajos", dijo."Mi sello personal está en el bordado y el armado, porque hace que la prensa quede distinta", afirma Liliana y agrega que utiliza "las técnicas de crochet, dos agujas y telar en cada prenda para que sea una pieza bien terminada", resaltó la tejedora.